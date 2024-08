CALCIOMERCATO FIORENTINA, TORNA DI MODA MATEO RETEGUI DEL GENOA PER L’ATTACCO

Procede a lunghe falcate il calciomercato Fiorentina con i viola che stanno completando la rosa per Raffaele Palladino e sono molto attivi nel calciomercato in entrata soprattutto per quanto riguarda centrocampo e attacco. Dopo Marin Pongracic arrivato dal Lecce e Andrea Colpani dal Monza, la Fiorentina sta chiudendo anche l’arrivo di Tanner Tessmann dal Venezia per il centrocampo ed è pronta anche all’assalto per una nuova punta da accostare a Kean e Beltran. La società di Rocco Commisso, secondo il Corriere dello Sport, sembra aver di nuovo messo gli occhi sull’attaccante della nazionale italiana Mateo Retegui che è di proprietà del Genoa che potrebbe decidere di cederlo solo con un’offerta congrua.

Calciomercato Juventus/ Giuntoli prova a fare lo sgambetto all'Atalanta per Nico Gonzalez (1 agosto 2024)

I rapporti tra Genoa e Fiorentina sono stati più volte approfonditi in questa sessione di calciomercato con i viola che hanno provato a contattare il club ligure per Albert Gudmundsson reduce da una super stagione ed individuato come futuro numero 10.

CALCIOMERCATO FIORENTINA, RUBEN VARGAS E DOMENICO BERARDI IN CASO DI CESSIONE DI NICO GONZALEZ

Il calciomercato Fiorentina deve anche fare attenzione alle cessioni con Nico Gonzalez che è vicinissimo alla porta d’uscita ed è seguito da vicino sia dalla Juventus che dall’Atalanta che potrebbero affondare il colpo già nei prossimi giorni. In caso di cessione dell’argentino, sono due i nomi principali per il calciomercato Fiorentina con il sempreverde Domenico Berardi in pole position anche se rimane molto complicata la trattativa con il Sassuolo.

Calciomercato Fiorentina News/ Tessmann, sbaragliata la concorrenza: Pradè cala il poker (31 luglio 2024)

Il secondo nome è quello del nazionale svizzero Ruben Vargas che è reduce da un ottimo Europeo con la sua nazionale che lo ha ulteriormente valorizzato. Vargas è di proprietà dell’Augsburg ed era già stato vicino alla Fiorentina nella sessione invernale di calciomercato e potrebbe tornare ancora di moda per sostituire Nico Gonzalez.