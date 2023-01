CALCIOMERCATO FROSINONE NEWS/ Zuelli si allontana e si pensa a Vignato del Bologna

Calciomercato Frosinone news, obiettivo Emanuel Vignato del Bologna

Il Frosinone sta senza dubbio vivendo una stagione entusiasmante visto il primo posto attualmente detenuto nella classifica della Serie B e, al fine di continuare a sognare la promozione in nel massimo campionato, potrebbe operare in questa sessione di calciomercato invernale. Nello specifico, c’è un profilo che interessa particolarmente i dirigenti del club ciociaro, ovvero Emanuel Vignato del Bologna.

Sotto contratto con i Felsinei fino al giugno del 2024, Vignato ha fatto parlare di sè nel recente passato essendo stato chiamato in Nazionale maggiore anche dal commissario tecnico Roberto Mancini prendendo parte ad uno stage. Per il momento gli emiliani non hanno ancora ricevuto offerte concrete per il cartellino del calciatore classe 2000 che non sembra però essere ritenuto da mister Thiago Motta come uno degli elementi imprescindibili della sua squadra.

Calciomercato Frosinone news, niente da fare per Zuelli

Un altro giocatore accostato al Frosinone in questi giorni di calciomercato invernale è Emanuele Zuelli, in forze alla Juventus Next Gen in Serie C. Interpellato da Sportitalia, il direttore Guido Angelozzi avrebbe però smentito in maniera categorica l’interesse dei Leoni giallazzurri nei confronti del centrocampista ventunenne originario di Merano. Il classe 2001 nella stagione in corso ha sin qui raccolto 12 presenze complessive, impreziosite anche da un assist vincente per i compagni.

