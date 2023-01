CALCIOMERCATO GENOA NEWS/ Pressing per Frabotta ed Aké, piaccono pure Bjorkqvist e…

Calciomercato Genoa news, chiesti Frabotta ed Aké alla Juventus

Il Genoa è reduce da una sconfitta amare subita in Coppa Italia all’Olimpico contro la Roma per 1 a 0 ed i suoi dirigenti stanno ragionando su quali mosse di calciomercato effettuare al fine di potenziare l’organico a disposizione di mister Alberto Gilardino così da cercare di puntare ai playoff, e alla promozione in Serie A, nella seconda parte della stagione. Nello specifico, i rossoblu avrebbero preso contatto con la Juventus per accaparrarsi due giocatori.

I liguri vorrebbero infatti mettere le mani su Gianluca Frabotta e Marley Aké, entrambi di proprietà dei bianconeri. Il ventitreenne italiano, come spiegato dal Secolo XIX, potrebbe arrivare al Ferraris però solamente nel caso in cui Lennart Czyborra dovesse partire e la dirigenza starebbe appunto cercando una soluzione in questo senso. Da verificare poi quali sono i margini per un prestito di Aké, seguito da diverse settimane.

Calciomercato Genoa news, anche Bjorkqvist e Dobrescu nel mirino

Oltre a Frabotta ed Aké, il Genoa ha diversi profili nel mirino per questa finestra invernale di calciomercato. Difficile arrivare a Luis Semedo del Benfica con il diciannovenne che potrebbe decidere di accasarsi in un campionato di prima fascia piuttosto che fare esperienza in Serie B anche a causa dell’interesse mostrato nei suoi confronti dall’Udinese. Un giovanissimo che potrebbe sposare la causa genoana è Ianis Dobrescu, il cui procuratore Florin Manea, che segue anche gli interessi di Radu Dragusin, avrebbe dichiarato in proposito a ProSport Live: “Alla fine di febbraio lo porterò al Genoa”. Un altro elemento che potrebbe fare al caso dei rossoblu e che avrebbe aperto al trasferimento è Markus Bjorkqvist, centrocampista del Malmoe dato in avvicinamento al Grifone.

