DIRETTA UDINESE GENOA PRIMAVERA, BIANCONERI IN ULTIMA POSIZIONE

La diretta Udinese Genoa Primavera, gara in programma alle ore 14 di lunedì 21 ottobre 2024 presso lo Stadio Comunale di Codroipo e valida per l’ottava giornata del campionato Primavera 1 2024/2025, si preannuncia abbastanza complicata per i padroni di casa. I friulani stanno infatti vivendo una stagione decisamente difficile avendo sin qui conquistato appena 3 punti e ricoprendo dunque l’ultima posizione in classifica. Il successo ottenuto contro il Verona sembrava aver lasciato qualche segnale di speranza per i bianconeri che sono poi però crollati di nuovo contro la Lazio.

Discorso invece diverso per i giovani rossoblu, in decima posizione con undici punti guadagnati e capaci quindi di combinare di meglio rispetto alla prima squadra ma comunque reduci a loro volta da una sconfitta interna subita contro il Sassuolo. La direzione della partita è stata affidata all’arbitro Aleksandar Djurdjevic, proveniente dalla sezione AIA di Trieste, che sarà coadiuvato dagli assistenti Tommaso Mambelli di Cesena e Nidaa Hader di Ravenna.

UDINESE GENOA PRIMAVERA, INFO STREAMING VIDEO TV: DOVE VEDERLA?

La visione della diretta Udinese Genoa Primavera sarà garantita, come di consueto da Sportitalia, emittente che detiene i diritti in esclusiva per la trasmissione delle partite del campionato Primavera 1 per la stagione 2024/2025 attualmente in corso. Chi vorrà vedere dunque la partita dovrà sintonizzarsi su Primavera TV sul canale 60 per tutti i possessori di smart tv oppure via streaming sul sito di Sportitalia.

UDINESE GENOA PRIMAVERA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Aspettando il fischio d’inizio, cerchiano ora di dare un’occhiata a quelle che dovrebbero essere le scelte dei due allenatori per le probabili formazioni della diretta Udinese Genoa Primavera. Possibile ritorno al 3-4-2-1 per i giovani bianconeri di mister Igor Bubnjic che potrebbe risfoderare il modulo con cui i suoi calciatori erano riusciti ad imporsi in trasferta per 3 a 1 contro il Verona con Malusa tra i pali, Del Pino, Guessand e Palma in difesa, Lazzaro, Barbaro, De Crescenzo e Di Leva in difesa con Conti e Pejicic a supporto dell’unica punta rappresentata da Bonin.

Per quanto riguarda invece i Grifoni, mister Jacopo Sbravati potrebbe puntare sul 4-2-3-1 ammirato nel pareggio contro la Lazio affidandosi a Consiglio in porta, Contarini, Fazio, Ferroni e Kilsys a comporre la retroguardia e Rossi con Arboscello in mediana. Sulla trequarti spazio a Venturino, Arata e Dorgu per offrire aiuto al centravanti Ghirardello.

DIRETTA UDINESE GENOA PRIMAVERA, LE QUOTE

Analizziamo infine insieme le quote offerte dalle principali agenzie di scommesse sportive in merito al pronostico della diretta Udinese Genoa Primavera in programma questo pomeriggio.