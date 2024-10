VIDEO GENOA BOLOGNA, GOL E HIGHLIGHTS: LA SINTESI

Allo Stadio Luigi Ferraris il Genoa riacciuffa il Bologna pareggiando per 2 a 2 come vedremo nelle immagini video dei gol e highlights. Nel primo tempo i felsinei cercano subito di prendere in mano le redini del match proponendosi in attacco con una certa pericolosità già al 6′ con una conclusione di Orsolini parata da Leali.

DIRETTA/ Como Parma (risultato finale 1-1): un giusto pari! (Serie A, 19 ottobre 2024)

Gli uomini di mister Italiano insistono e, dopo essersi visti annullare una rete per fallo di mano a Dominguez verso il 35′, riescono anche a spezzare l’equilibrio al 37′ grazie al gol siglato dal solito Orsolini, bravo ad insaccare la sfera su suggerimento di Moro e con la complicità di una deviazione sfortunata di Vasquez. Nel secondo tempo i liguri sembrano tornare in campo con l’atteggiamento giusto per pensare di trovare il pareggio sebbene lo spunto di Martin venga controllato da Ravaglia al 50′. Gli emiliani non si disuniscono e realizzano anzi la rete del raddoppio al 56′ con Odgaard.

DIRETTA/ Genoa Bologna (risultato finale 2-2): Pinamonti ripristina la parità! (Serie A, 19 ottobre 2024)

Nel finale il Grifone si riaccende quando accorcia le distanze con Pinamonti al 73′, supportato dal subentrato Ekhator e sfruttando pure un brutto errore commesso da Casale. Ci pensa quindi lo stesso Pinamonti a ripristinare l’equilibrio in maniera definitiva completando la doppietta personale con un colpo di testa vincente a concretizzare un calcio di punizione battuto da Martin all’85’.

Sotto l’aspetto disciplinare, l’arbitro Daniele Doveri, proveniente dalla sezione AIA di Roma 1, ha estratto il cartellino giallo per tre volte ammonendo rispettivamente mister Gilardino al 41′, Martin al 64′ e Pinamonti all’86’ solamente tra le file dei padroni di casa. Il punto maturato in questa ottava giornata di campionato permette al Genoa di salire a quota 6 ed al Bologna di portarsi a 8 punti nella classifica della Serie A 2024/2025.

DIRETTA/ Empoli Bologna Primavera (risultato finale 2-1): vittoria preziosa per i toscani! (19 ottobre 2024)

VIDEO GENOA BOLOGNA: GUARDA I GOL E HIGHLIGHTS