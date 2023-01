CALCIOMERCATO GENOA NEWS/ Proposto Dalbert, contatti per Caprari ed Aké

Calciomercato Genoa news, l’Inter offre il brasiliano Dalbert

Il Genoa sta vivendo una stagione decisamente interessante trovandosi al terzo posto nella classifica della Serie B e la dirigenza sta lavorando per mantenere altamente competitivo l’organico anche tramite qualche mossa in questa sessione di calciomercato invernale. La squadra allenata dal tecnico Alberto Gilardino potrebbe aver bisogno di un nuovo elemento da schierare lungo la corsia di difesa ed il nome accostato ai rossoblu con un certa insistenza pare essere quello di Dalbert.

Diretta/ Bari Genoa (risultato finale 1-2): Martinez salva i Grifoni!

Il laterale brasiliano ha un contratto in scadenza con l’Inter a giugno del 2023, ovvero al termine dell’annata calcistica in corso, ma, dopo l’esperienza vissuta in prestito al Cagliari, non sembra poter rientrare nei piani di mister Simone Inzaghi in Lombardia. Per questa ragione stando alle indiscrezioni i nerazzurri avrebbero proposto Dalbert ai liguri in modo tale da liberarsi di un esubero presente in organico.

Diretta/ Genoa Frosinone (risultato finale 1-0): risultato a sorpresa!

Calciomercato Genoa news, si tratta per Caprari ed Aké

Quello di Dalbert non è il solo nome circolante in orbita Genoa per quanto riguarda il ruolo di esterno in questi giorni di calciomercato. Secondo quanto riportato da Tuttosport, i genovesi starebbero prendendo in considerazione pure il nome di Marley Aké della Juventus, in cui si segue pure Gianluca Frabotta che non si sta trovando benissimo in prestito al Frosinone. Un altro Gianluca che potrebbe fare al caso del Genoa è Caprari, protagonista di una prima parte di stagione al di sotto delle aspettative in Serie A con il Monza.

LEGGI ANCHE:

Diretta/ Ascoli Genoa (risultato finale 0-0): pari senza reti al Del Duca

© RIPRODUZIONE RISERVATA