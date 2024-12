DIRETTA CESENA GENOA PRIMAVERA: OBIETTIVI DIVERSI!

La diretta Cesena Genoa Primavera ci accompagna attraverso una partita che si gioca alle ore 15:00 di domenica 8 dicembre 2024: possiamo parlare di obiettivi diversi per due squadre che arrivano da vittorie importanti, per non dire fondamentale quella di un Cesena che, grazie al successo sulla Cremonese, ha operato il sorpasso ai danni dei grigiorossi e si è messo in una posizione più tranquilla in classifica, pur dovendo sempre fare i conti con uno scenario delicato e nel quale i romagnoli non possono permettersi di tirare troppo la corda.

Il Genoa invece ha sorpreso tutti la scorsa settimana, battendo l’Inter in casa: una vittoria che ha avvicinato il Grifone alla zona playoff, anche in questo caso bisognerà remare forte per raggiungere lo striscione del traguardo ma intanto la squadra ha mostrato di potersela davvero giocare per le prime sei posizioni, oggi tra l’altro ha una bella occasione nella diretta Cesena Genoa Primavera ma lo stesso si potrebbe dire per i bianconeri a caccia di continuità, dunque ora si tratta di scoprire come andranno le cose e nel frattempo valutare le scelte che saranno operate da parte dei due allenatori, leggendo insieme le probabili formazioni del match.

CESENA GENOA PRIMAVERA STREAMING VIDEO DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Come sempre quando si parla del campionato Primavera 1, bisogna riferire che la diretta tv di Cesena Genoa Primavera sarà garantita da Sportitalia, l’emittente che si occupa di questo torneo Under 20 e che mette a disposizione il canale numero 60 del digitale terrestre. In assenza di un televisore potrete comunque avere accesso alle immagini grazie al servizio di diretta Cesena Genoa Primavera streaming video, anzitutto tramite il sito ufficiale e la relativa applicazione – che non comporta costi aggiuntivi – ma anche il canale SI Solo Calcio disponibile soltanto in mobilità.

PROBABILI FORMAZIONI CESENA GENOA PRIMAVERA

Nella diretta Cesena Genoa Primavera abbiamo le scelte di Nicola Campedelli che vertono su un rombo di centrocampo: Davide Zamagni sarà il playmaker basso con uno tra Valmori e Arpino e uno tra Ronchetti e Ghinelli a giocare come mezzali, tra le linee si muove Tampieri mentre in attacco è squalificato Tosku, dunque il partner di Cavaliere oggi dovrebbe essere Perini insidiato da Galvagno. Avremo poi la difesa del Cesena Primavera che sarà formata da Thomas Zamagni e Dolce come centrali a protezione del portiere Montalti, Abbondanza e Domeniconi saranno invece i terzini.

Jacopo Sbravati dovrebbe confermare anche per la diretta Cesena Genoa Primavera il 4-3-2-1 che ha battuto l’Inter: in attacco ci sarà Ghirardello che ha segnato una doppietta, in difesa Consiglio portiere con Barbini e Klisys da centrali ed ecco poi Déseri e Meconi a fare i laterali bassi, centrocampo con Tommaso Fazio e Gianluca Rossi ad affiancare Kasa ma con Grossi che potrebbe sperare nella maglia, per quanto riguarda invece i due sulla trequarti dovrebbero essere Arboscello e Accornero, ma attenzione alla candidatura di Filippo Carbone così come, eventualmente, di Marco Romano.