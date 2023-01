CALCIOMERCATO GENOA NEWS/ Si insiste per Aké, possibile scambio per avere Strelec

Calciomercato Genoa news, Aké della Juventus sempre nel mirino

Il Genoa sta lavorando attraverso i suoi dirigenti in questi giorni di calciomercato invernale al fine di consegnare a mister Alberto Gilardino un organico altamente competitivo capace quantomeno di centrare i playoff e di sperare nella promozione in Serie A, così da tornare immediatamente nel massimo campionato. Nell’elenco dei calciatori seguiti dai liguri c’è un giocatore in particolare che farebbe molto comodo a centrocampo, ovvero Marley Aké.

Sotto contratto con la Juventus fino al giugno del 2025, il ventiduenne francese potrebbe dunque lasciare la Juventus Next Gen in Serie C per provare a vivere un’avventura nel campionato cadetto, maturando ulteriormente in vista dell’eventuale innesto in prima squadra. Secondo quanto rivelato da La Gazzetta dello Sport, i rossoblu starebbero insistendo con i bianconeri per aggiudicarselo nel più breve tempo possibile con la formula del prestito.

Non solo Aké però tra i nomi circolanti in orbita Genoa in questi finestra di calciomercato. Stando a quanto riportato da Il Secolo XIX, i rossoblu vorrebbero intavolare uno scambio con lo Spezia per aggiudicarsi lo slovacco David Strelec cedendo il croato Adrian Semper agli Aquilotti. La partenza di un portiere potrebbe dunque fornire al tecnico Gilardino una bocca di fuoco in più grazie all’arrivo dell’attaccante.

