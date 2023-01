CALCIOMERCATO GENOA NEWS/ Ufficiale il ritorno di Salcedo, ecco Haps dal Venezia

Calciomercato Genoa news, ufficiale il ritorno di Salcedo dall’Inter

Il Genoa si è assicurato un rinforzo per il reparto avanzato in queste ultime ore della sessione invernale di calciomercato. I rossoblu hanno infatti riportato al Ferraris il ventunenne Eddie Salcedo, giocatore nato proprio a Genova e cresciuto nel settore giovanile della società del presidente Zangrillo. Il giocatore lascia il Bari dove si trovava in prestito dall’Inter per tornare al Genoa a titolo temporaneo come si legge nel comunicato ufficiale pubblicato sul sito del club: “Eddie Salcedo è un giocatore del Genoa. L’attaccante arriva dall’Inter in prestito con diritto di riscatto. Salcedo ha esordito in Serie A con la maglia del Genoa dopo aver compiuto tutta la trafila nelle giovanili del Club. In seguito ha vestito le maglie di Inter, Hellas Verona, Spezia e Bari. Bentornato, Eddie!”

Calciomercato Genoa news, in arrivo Ridgeciano Haps dal Venezia

In casa Genoa potrebbe presto arrivare l’ufficialità di un’altra operazione di calciomercato in entrata. Secondo le indiscrezioni di Sky Sport, il terzino Ridgeciano Haps sta lasciando il Venezia, con cui aveva un contratto valido fino al giugno del 2026, per sposare la causa dei rossoblu. La formula del trasferimento dovrebbe essere quella del prestito con diritto di riscatto a favore dei liguri per il cartellino del ventinovenne surinamese nato ad Utrecht.

Calciomercato Genoa news, attenzione allo scambio Semper-Lasagna

In queste ultime ore di calciomercato invernale il Genoa sembra essere una delle società più attive. Stando ai rumors, il Grifone starebbe intavolando uno scambio con l’Hellas Verona per aggiudicarsi Kevin Lasagna lasciando partire il portiere Adrian Semper in direzione Veneto. Le parti lavorano e bisognerà vedere se si riuscirà a trovare un accordo entro le ore 20 di questa sera.

