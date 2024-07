CALCIOMERCATO GENOA, I ROSSOBLÙ SOGNANO DAVID DE GEA

Tenta il colpaccio il calciomercato Genoa che sta cercando un nuovo portiere dopo la cessione di Josep Martinez all’Inter ed ha messo gli occhi su un altro portiere spagnolo ben più noto ma ancora svincolato nonostante la carriera da top mondiale. Il nome è quello dello spagnolo David De Gea che è rimasto svincolato per tutta la scorsa stagione dopo una lunga carriera da numero uno del Manchester United con il quale non è riuscito a rinnovare per via del contratto troppo oneroso. L’ex portiere di Manchester United ed Atletico Madrid era già stato vicino alla Serie A lo scorso anno con l’Inter che si era interessata al suo contratto dopo la cessione di Onana che ha poi portato i nerazzurri a comprare Yann Sommer. Il Genoa è alla ricerca di un portiere in grado di impostare con i piedi e dare sicurezza ed esperienza e, perciò, il nome di David De Gea sarebbe perfetto anche come caratteristiche tecniche per una rosa che è ancora in costruzione e non certa del suo futuro prossimo.

CALCIOMERCATO GENOA, DAVID DE GEA APRE AL TRASFERIMENTO IN LIGURIA

Il calciomercato Genoa vuole regalare un grande nome ai tifosi e sta facendo di tutto per convincere David De Gea ad approdare in Italia dopo 12 anni giocati tra Atletico Madrid e Manchester United. Secondo Gianluca Di Marzio, il portiere spagnolo avrebbe anche aperto ai rossoblù che dovranno trovare un’intesa per il contratto di De Gea che è diventato il più grande ostacolo della sua carriera. Nelle prossime ore tutto sarà più chiaro ma i 777 Partners fanno sul serio e vorrebbero infiammare la piazza con un grande nome che possa trascinare la squadra e migliorare la posizione dello scorso anno puntando anche ad un clamoroso posto tra le squadre che giocheranno l’Europa.