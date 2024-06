Calciomercato Inter news/ Nerazzurri in pressing per Adrian Bernabé del Parma (26 giugno 2024)

CALCIOMERCATO INTER NEWS, PRESSING SU TESSMANN MA IL CALCIATORE NON È CONVINTO

Situazione di stallo nel calciomercato Inter con i nerazzurri che stanno aspettando l’arrivo di Taremi e Zielinski ma non hanno grandi esigenze di mercato in entrata anche se Marotta e Ausilio si stanno già muovendo per costruire il futuro della squadra di Simone Inzaghi. Nel mirino dei nerazzurri c’è il rafforzamento del centrocampo con l’interessamento del Bayern Monaco per Calhanoglu che spaventa l’Inter e prepara la dirigenza a muoversi tempestivamente per un eventuale sostituto che completi il centrocampo di Inzaghi. Tra i nomi di calciomercato più caldi c’è quello dello statunitense Tanner Tessmann attualmente di proprietà del Venezia che ha già intensificato i contatti con l’Inter alla ricerca di un accordo per la cessione dell’interessante centrocampista classe 2001. Venezia ed Inter sembrano essere molto vicine all’accordo anche se Tessmann non gradisce a pieno la destinazione con la paura di poter diventare un Frattesi bis e perdere tanto minutaggio in quella che sarà una stagione fondamentale per la sua carriera.

Calciomercato Inter news/ Gudmundsson rimane una possibilità. Correa verso l'addio. (26 giungo 2024)

CALCIOMERCATO INTER NEWS, BERNABÉ IN POLE SE SALTA TESSMANN

La trattativa per Tessmann è ben avviata e rimane la principale anche se il calciomercato Inter ha diverse alternative con un altro centrocampista talentuoso dalla Serie B pronto ad arrivare a Milano. L’alternativa a Tessmann è Adrian Bernabé del Parma che ha comandato il centrocampo della squadra di Pecchia nella trionfale stagione di quest’anno che ha riportato il club emiliano in Serie A con la vittoria della Serie B. Bernabé è un centrocampista classe 2001 che arriva da una carriera nelle giovanili del Barcellona e del Manchester City e, arrivando in Italia, è diventato un centrocampista di alto livello in grado di giocare anche in cabina di regia anche se il ruolo principale è quello di mezz’ala. Al momento, la valutazione di Bernabé è intorno ai 12 milioni anche se il Parma potrebbe chiedere un’offerta molto più corposa per uno dei centrocampisti più interessanti del prossimo campionato.











© RIPRODUZIONE RISERVATA