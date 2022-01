CALCIOMERCATO INTER/ Al lavoro sui rinnovi di Skriniar, Brozovic e Perisic

La finestra di calciomercato invernale è appena cominciata ma i dirigenti dell’Inter stanno lavorando da tempo non solo su eventuali movimenti sia in entrata che in uscita ma pure in merito a qualche rinnovo contrattuale. Nell’organico nerazzurro sono infatti presenti alcuni elementi che termineranno ufficialmente il proprio rapporto con i lombardi nel prossimo futuro come ad esempio Milan Skriniar, in scadenza nel giugno del 2023, ma bisogna prestare attenzione in particolare a chi andrà in scadenza al termine della stagione attualmente in corso come Marcelo Brozovic ed Ivan Perisic.

Per quanto riguarda l’ex Bayern Monaco, le parti appaiono abbastanza lontane dal trovare un’intesa in tempi brevi e le indiscrezioni provenienti da La Gazzetta dello Sport rivelano che le strade di Perisic e dell’Inter sarebbero destinate a separarsi, non avendo inoltre in programma un incontro per definire il tutto. Discorso leggermente diverso invece per il suo connazionale.

CALCIOMERCATO INTER: RINNOVI DIFFICILI PER I CROATI

La sessione di calciomercato terminerà il prossimo 31 di gennaio ma in casa Inter c’è la necessità di poter contare su diversi giocatori nell’immediato futuro e la sensazione è che si possa arrivare ad una risposta su più fronti nel corso di questi giorni. A centrocampo la situazione di Brozovic ha portato i nerazzurri ad offrirgli ben 6.5 milioni di euro pur di convincerlo a restare. Il padre-agente del calciatore inizialmente aveva chiesto 8 milioni ma ora le parti si stanno venendo incontro l’un l’altra per la soddisfazione di tutti.

