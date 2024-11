CALCIOMERCATO INTER NEWS, JONATHAN DAVID IN ESTATE PER L’ATTACCO

La stagione calcistica 2024/2025 è in pieno corso di svolgimento ma la sessione di trattative invernali sembra essere sempre più vicina e diamo quindi uno sguardo a quelle che potrebbero essere le mosse per quanto riguarda il calciomercato Inter. Ragionando in merito al reparto avanzato, c’è un nome che sta circolando con una certa insistenza in orbita nerazzurra ed è quello di Jonathan David, attaccante canadese classe 2000 sotto contratto con il Lille fino al 30 giugno del 2025 e quindi fino al termine della stagione che si sta attualmente disputando.

L’Inter può contare nel proprio organico senza dubbio sul capitano Lautaro Martinez, su Marcus Thuram e su Mehdi Taremi, arrivato in estate, ma anche su Marko Arnautovic e Joaquin Correa, con questi ultimi due candidati però a lasciare Milano. L’austriaco non ha dalla sua la componente anagrafica, dovendo compiere trentasei anni ad aprile, mentre l’argentino era già dato in partenza nella scorsa sessione estiva senza riuscire però a trovare una sistemazione di suo gradimento. Interpellato nel corso di RMC After Foot, il presidente del Lille Olivier Letang ha spiegato: “Non amo il mercato invernale. A gennaio bisogna sempre pagare più del dovuto. Puntiamo sulla forza del gruppo. Il futuro di Jonathan David? Siamo molto felici di averlo con noi. Questa estate gli restava un anno di contratto, ma non avevamo alcuna pressione per venderlo, anche perché non sono arrivate offerte adeguate. Gli abbiamo già proposto un rinnovo e ora la decisione spetta a lui. A gennaio David non partirà, resterà con noi perché è un giocatore importante, da 20-25 gol a stagione. Jonathan ama il club e sa che il LOSC è casa sua.”

E’ dunque altamente improbabile che l’Inter possa mettere le mani sul ventiquattrenne canadese, accostato nel recente passato pure alla Roma, già nella finestra di gennaio ed il dirigente del club francese ha lasciato intendere che il calciatore potrebbe anche rinnovare o essere lasciato libero di partire a parametro zero non avendo ottenuto offerte congrue per liberarsene in anticipo. All’Inter potrebbe inoltre trovare il connazionale Buchanan che avrebbe già espresso parole positive sull’eventuale arrivo dell’amico.

CALCIOMERCATO INTER NEWS, LA CONCORRENZA PER BELAHYANE

L’attacco non è l’unico settore del campo in cui i dirigenti nerazzurri vorrebbero modificare qualcosa e ci sarebbe un giocatore in particolare che potrebbe fare comodo in questo senso per il calciomercato Inter. Stiamo parlando di Reda Belahyane, centrocampista marocchino nato in Francia sotto contratto con l’Hellas Verona fino al 30 giugno del 2028. Arrivato dai francesi del Nizza a gennaio, nella seconda partedella passata stagione il ventenne non era stato in grado di convincere mister Baroni ritagliandosi appena due presenze nell’arco di sei mesi ma, sotto la guida del tecnico Zanetti, la musica sembra invece essere cambiata.

Il mediano classe 2004 è stato infatti capace di sfornare due assist vincenti per i suoi compagni nelle undici presenze collezionate in questa annata calcistica attirando su di sè l’attenzione di diverse squadre importanti tra cui figura appunto anche l’Inter. Il dirigente gialloblu Sean Sogliano riguardo a Belahyane ha spiegato: “Se resterà a gennaio? Vedremo. Fosse per me li terrei tutti, ma ci sono situazioni che vanno oltre le intenzioni del club. A gennaio discuteremo cosa sia meglio per lui e per la società. Non è un giocatore facile da sostituire, ma queste valutazioni spettano anche al presidente. È un talento molto forte, e se arriveranno offerte le valuteremo con attenzione.” Se vorrà aggiudicarselo però l’Inter potrebbe duellare con il Milan in un derby di mercato visto l’interesse espresso appunto anche dai rossoneri.