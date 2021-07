CALCIOMERCATO INTER/ Dumfries resta l’alternativa a Bellerin

CALCIOMERCATO INTER, DUMFRIES ALTERNATIVA A BELLERIN

In casa Inter la partenza di Hakimi in direzione Paris Saint-Germain sta portando i dirigenti a cercare un nuovo terzino destro in questi due mesi di calciomercato estivo. Stando alle indiscrezioni più recenti il nome più interessante per i nerazzurri resta quello di Hector Bellerin, di proprietà dell’Arsenal. Valutato 25 milioni di euro dai Gunners, tra i club c’è ancora una certa distanza sulla formula dell’eventuale trasferimento dato che l’Inter chiede un prestito con diritto ed i londinesi spingono per l’obbligo. L’alternativa principale a Bellerin è invece Denzel Dumfries, di proprietà del PSV di Eindhoven. Secondo quanto rivelato da La Gazzetta dello Sport non è nemmeno da escludere la pista che porterebbe a Davide Zappacosta del Chelsea, dove pare che i Blues sarebbero più che lieti di lasciarlo partire a titolo definitivo.

CALCIOMERCATO INTER, TRATTENERE LAUTARO MARTINEZ

L’Inter per migliorare il proprio organico in vista della prossima staigone deve pensare non solo ad acquisti e cessioni ma pure a trattenere i campioni che hanno contribuito in maniera chiara ed evidente alla conquista del diciannovesimo scudetto. Sacrificato Hakimi, ceduto appunto al Paris Saint-Germain, i rumors insistono nel ripetere che Lautaro Martinez potrebbe essere il prossimo giocatore a salutare i nerazzurri. Intervistato in esclusiva da TMW Radio, l’ex centravanti Bruno Giordano ha espresso la sua opinione al riguardo spiegando: “Non deve vendere Lautaro, sarebbe ancora più grave che perdere Hakimi. Sarebbe difficilissimo da sostituire.” Il contratto dell’argentino scadrà nel giugno del 2023 e l’Inter vorrebbe proseguire il rapporto con lui ancora a lungo ma le big d’Europa come Barcellona, Real Madrid, PSG ed altre società della Premier League restano attente all’evolversi della situazione.

