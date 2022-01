CALCIOMERCATO INTER/ Idea Salcedo a costo zero, sondaggio per Bernardeschi

CALCIOMERCATO INTER: UN NUOVO ATTACCANTE

La sessione di calciomercato invernale sta per concludersi ma in casa Inter si continua a ragionare sulle prossime mosse da effettuare per potenziare l’organico a disposizione di mister Inzaghi. Il tecnico nerazzurro, a causa della recente positività al Covid, avrebbe discusso in videoconferenza con i dirigenti delle strategie da attuare in questi frenetici giorni di trattative. Secondo le indiscrezioni provenienti dalla redazione di Sky Sport, a Milano potrebbe presto arrivare un nuovo attaccante.

Come spiegato nel corso di Calciomercato – L’Originale infatti, oltre al nome di Felipe Caicedo, in uscita dal Genoa e che ritroverebbe l’allenatore che lo ha avuto per diversi anni alla Lazio, si sta pensando pure a Eddie Salcedo, ora in prestito allo Spezia. Il ventenne italiano di orgini colombiane ha raccolto appena 9 presenze in campionato mentre in Primavera ha segnato due reti in una sola gara giocata. Riportare Salcedo alla base sarebbe un’operazione che non costerebbe nulla all’Inter.

CALCIOMERCATO INTER: LE MANOVRE DEI NERAZZURRI

L’Inter sta pensando a nuovi innesti per il proprio reparto offensivo non soltanto per questa sessione di calciomercato. A giugno infatti potrebbero arrivare dei nomi importanti e nelle scorse ore c’è un profilo in particolare su cui i nerazzurri potrebbero intensificare i loro sforzi, ovvero quello di Federico Bernardeschi. Il campione d’Europa ha il contratto in scadenza con la Juventus a giugno di quest’anno ma in bianconero non è mai riuscito a trovare la continuità che sperava di poter avere in campo. L’ad interista Marotta è pronto a sondare il terreno per convincerlo a sposare la causa dei lombardi in estate.

