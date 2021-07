CALCIOMERCATO INTER/ Il Liverpool pensa a Barella, prestito per Esposito

CALCIOMERCATO INTER, IL LIVERPOOL PENSA A BARELLA

L’Inter è al lavoro per migliorare il proprio organico in varie zone del campo durante questa sessione di calciomercato estivo. Al fine di dare un organico competitivo al nuovo allenatore Simone Inzaghi per la prossima stagione i dirigenti devono anche pensare di trattenere quelli che sono stati gli elementi fondamentali per raggiungere lo scudetto come Nicolò Barella, attualmente impegnato con la Nazionale italiana ad Euro 2020. Stando alle indiscrezioni provenienti dal sito liverpoolecho.co.uk, il Liverpool starebbe per effettuare un sondaggio per conoscere quali possibilità ci sono di portare il centrocampista in Inghilterra. L’intenzione dei nerazzurri pare essere quella di tenersi stretto Barella magari anche consegnandogli la fascia da capitano nel prossimo futuro ma il club milanese potrebbe pure decidere di parlare in ogni caso con i britannici così da mantenere dei buoni rapporti tra le due società. Domenica si giova la finale degli Europei e molte situazioni riguardanti i calciatori coinvolti con le rispettive Nazionali verranno risolte solo una volta che il torneo sarà concluso.

In questa finestra di calciomercato l’Inter sta sistemando la sua rosa anche senza sottovalutare i giovani di talento per il futuro ed in questo senso si colloca il possibile trasferimento in prestito di Sebastiano Esposito. Lo scorso anno a titolo temporaneo al Venezia, con cui ha conquistato la promozione in Serie A, Esposito ha il contratto in scadenza nel giugno del 2025 ma stando a quanto rivelato da La Gazzetta dello Sport, il suo futuro dovrebbe essere in Svizzera: sulle tracce dell’attaccante si sarebbe infatti messo il Basilea, pronto ad aggiudicarselo appunto in prestito con diritto di riscatto fissato a 8 milioni di euro ma pure con diritto di riacquisto per l’Inter ad un milione di euro. Nell’ultima annata calcistica Esposito ha realizzato 4 reti e 3 assist in 33 apparizioni complessive tra campionati e coppe.

