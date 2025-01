CALCIOMERCATO INTER NEWS, INZAGHI SOGNA NICO PAZ PER IL CENTROCAMPO

Il calciomercato Inter inizia a pensare al futuro e il centrocampo sembra essere il ruolo più delicato su cui i nerazzurri dovranno intervenire, salvo imprevisti, nella prossima sessione di mercato. Calhanoglu sta attraversando una stagione ricca di problemi fisici, Asllani e Frattesi sembrano non dare garanzie dal primo minuto e si è aggiunta anche la precaria condizione fisica di Mhkitaryan a preoccupare ulteriormente Simone Inzaghi e Marotta. In tutta questa situazione, il sogno del calciomercato Inter rimane il nome del talentuosissimo argentino Nico Paz che è di proprietà del Como e sta stupendo tutti con un inizio di stagione da veterano nonostante sulla sua carta d’identità ci sia scritto 2004. Inzaghi ha visto in Paz le caratteristiche perfette per la sua mezz’ala di qualità di affiancare ad un inamovibile Barella che rimane l’unica vera certezza di questo reparto. L’idea è quella di seguire il percorso di Luis Alberto e Mhkitaryan arretrando un trequartista vero e proprio affidandogli anche dei compiti difensivi oltre alle chiavi della manovra offensiva.

CALCIOMERCATO INTER NEWS, ARNAUTOVIC POTREBBE LASCIARE MILANO A GENNAIO

Nel calciomercato Inter, però, si parla anche di numerose cessioni che diventano fondamentali per alleggerire il carico del monte ingaggi e liberare spazi nelle liste per inserire nuovi calciatori più funzionali al progetto nerazzurro. Uno dei nomi in uscita è quello di Marko Arnautovic che andrà in scadenza a fine stagione e non verrà rinnovato con l’Inter che vorrebbe addirittura privarsi dell’austriaco già in questa sessione di mercato per liberare il suo ingaggio. Su di lui c’era l’interesse del Torino che, però, ha cambiato obiettivo e sta puntando su Beto anche e soprattutto per via dell’età di Arnautovic che inizia ad essere un problema soprattutto per squadre che puntano sui giovani. Il futuro dell’attaccante ex Bologna non è ancora scritto ma il suo procuratore avrà tanto da fare in questi giorni di gennaio per garantire al suo assistito un giusto contratto con un minutaggio in grado di rilanciare la sua carriera.