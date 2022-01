CALCIOMERCATO INTER/ Kostic o Bensebaini per completare l’organico

In casa Inter la vittoria in Supercoppa contro la Juventus sembra aver dato ulteriore slancio ai nerazzurri in questi giorni di calciomercato invernale. Stando alle indiscrezioni più recenti, i lombardi hanno dimostrato di essere ancora una volta una squadra molto completa ed altamente competitiva non solo nello spirito ma anche nella rosa a dipsosizione di mister Inzaghi, il quale però dovrebbe perdere a fine stagione uno come Ivan Perisic, il quale ha fornito pure lui il suo contributo mercoledì sera.

I nomi caldi per rimpiazzare il croato in scadenza al termine della stagione sono due, ovvero quelli di Filip Kostic dell’Eintracht Francoforte e Ramy Bensebaini del Borussia Monchengladbach. Eccessiva la distanza tra la richiesta di Perisic e l’offerta dell’Inter per prolungare il contratto ed a questo punto la trattativa per avere un’alternativa all’esterno ex Bayern Monaco potrebbe esser l’ultima operazione da attuare dai milanesi.

CALCIOMERCATO INTER: I MOVIMENTI DEI NERAZZURRI

In questa finestra di calciomercato di gennaio l’Inter potrebbe quindi ancora aggiungere un elemento in vista della seconda parte della stagione. Sia Kostic che Bensebaini sono in scadenza di contratto nel giugno del 2023, ovvero al termine della prossima stagione, e la loro valutazione si aggira intorno ai ai 10/15 milioni di euro. Dovrebbe tuttavia essere molto complicato convincere le società tedesche ad accettare di cedere i due con la formula del prestito per averli subito.

