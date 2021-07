Calciomercato Inter/ Lazaro non andrà in Portogallo, piace in Inghilterra

CALCIOMERCATO INTER, LAZARO VERSO L’ADDIO

In casa Inter bisogna sistemare qualche calciatore che non pare più rientrare nei piani di società e tecnico per la nuova stagione in questa finestra di calciomercato estivo. Chi pare essere destinato a salutare i nerazzurri entro la fine di agosto è Valentino Lazaro, tornato dal prestito lo scorso anno ai tedeschi del Borussia Monchengladbach ma con il contratto in scadenza soltanto nel giugno del 2024. Stando a quanto emerso dalle rivelazioni de La Gazzetta dello Sport, il Benfica, che ha già tesserato lo svincolato Joao Mario, sembrava essersi interessata all’austriaco che però avrebbe rifiutato la destinazione portoghese. A questo punto per Lazaro, che è risultato positivo al COVID-19 negli ultimi giorni, aspetterà di ricevere qualche proposta a lui più gradita magari per tornare in Bundesliga o tentare una nuova avventurra in Inghilterra.

CALCIOMERCATO INTER, IL RITORNO DI CORDAZ

L’Inter sta potenziando il proprio organico in questi giorni di calciomercato e tra i volti nuovi figura anche quello di Alex Cordaz. Il portiere è da poco tornato alla base riabbracciando la squadra in cui era cresciuto e si è detto molto felice al riguardo in un’intervista esclusiva a DAZN: “Sono felice, è una continua scoperta, mi sembra di essere tornato bambino e guardare con fascino tutti i luoghi dove sono cresciuto. Io sono orgoglioso, per me è un onore stare qui, cercherò di dare il mio contributo per aiutare l’Inter a vincere a raggiungere i suoi obiettivi.” Ad InterTv ha invece parlato dei suoi compagni Nicolò Barella ed Alessandro Bastoni, commentando la vittoria ad Euro 2020: “Sono stati motivo d’orgoglio per tutta la Nazione, siamo doppiamente orgogliosi di loro. Volevo fare i miei complimenti a tutti, danno lustro al campionato italiano e fanno solo bene.”

