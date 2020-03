Calciomercato Inter/ Marcos Alonso prima scelta di Conte (Ultime notizie)

Siamo ancora ben lontani dall’apertura del calciomercato estivo, eppure per la dirigenza dell’Inter non è mai troppo presto per pensarci, visto che pure ha già messo nel mirino Marcos Alonso, una delle prime richieste di Antonio Conte per la prossima stagione per rinforzare la fascia mancina del suo schieramento. Il nome non è certo nuovo in orbita nerazzurra e pure è noto da tempo l’apprezzamento del tecnico pugliese per il giocatore ora in maglia del Chelsea: proprio Conte lo aveva voluto ai Blues e con lui aveva realizzato la cavalcata del club inglese nella stagione 2016-2017 della Premier League. Ora che Conte si è trasferito a Milano è tempo per i due di ricongiungersi e da tempo la dirigenza della squadre milanese pare che sia al lavoro per portare Marcos Alonso in nerazzurro. Anzi per la verità, si dice che la società ci aveva già provato a gennaio, ricevendo però un due di picche dal Chelsea, che aveva fissato per il profilo del terzo mancino una valutazione di 40 milioni. Una cifra proibitiva per i milanesi, che pure non sono scoraggiati e anzi sono pronti a tornare all’attacco nella finestra estiva del calciomercato.

CALCIOMERCATO INTER: LE ALTERNATIVE AD ALONSO

Ma che succede se anche nel calciomercato estivo l’Inter non riuscirà a convincere il Chelsea a cedere Marcos Alonso? Ecco quindi che la dirigenza nerazzurra pare stia già preparando un piano B nel caso in cui il primo obbiettivo sia costretto a sfumare: in ogni caso lo schieramento di Conte ha bisogno di un urgente rinforzo di spessore in corsia. Secondo le ultime indiscrezioni dunque pare che la dirigenza del club milanese, oltre a quello dello spagnolo del Chelsea, stia valutando altri profili, da Kurzawa (vecchio pallino) fino a Marcos Acuna dello Sporting Lisbona, senza scordare Emerson, sempre del Chelsea e pure Kostic dell’Entracht. Vedremo che succederà dunque nella finestra di mercato estiva, che si annuncia scoppiettante in casa Inter.

