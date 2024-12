RISULTATI SERIE C, CLASSIFICHE: SI COMINCIA!

Si gioca per i risultati Serie C e noi, avendo già parlato di Antonio Buscè, presentiamo ora il suo avversario di questa sera, perché l’avversario del Rimini è come già detto il Pineto che dallo scorso 10 ottobre è allenato da Ivan Tisci. Genovese del ’74, dunque della stessa generazione di Buscè: i due però non si sono mai incrociati, Tisci è stato giocatore soprattutto in Serie B e ha legato il suo nome a Pescara e Modena tra le altre, ricordando però che ancora diciannovenne aveva esordito in Serie A con il Genoa, la squadra della sua città che lo ha lanciato ma nella quale il centrocampista non ha più giocato, avendo poi preso altre strade.

In Serie C ha allenato lo scorso anno l’Audace Cerignola venendo però esonerato a marzo, in precedenza in Serie D aveva guidato brevemente il Bisceglie e poi il Città di Fasano nel 2022-2023; a Pineto è arrivato dopo l’esonero di Mirko Cudini che aveva fatto 7 punti in otto giornate, lui ne ha portati in dote 16 in 10 giornate migliorando sensibilmente la situazione di una squadra che in questo momento sarebbe in zona playoff nel girone B. Stasera tuttavia come già visto l’impegno al Romeo Neri di Rimini è tutt’altro che semplice, ma noi ora mettiamoci comodi e stiamo a vedere cosa ci diranno i campi perché finalmente ci siamo, per i risultati Serie C si comincia a giocare! (agg. di Claudio Franceschini)

UN VENERDÌ SERA RICCO!

Si parla ancora di risultati Serie C perché venerdì 13 dicembre prendono il via le partite che sono valide per la 19^ giornata: turno importante questo perché nel fine settimana si chiude il girone di andata, è tempo di grandi bilanci anche se due verdetti abbastanza attesi li abbiamo già, Padova e Benevento infatti sono campioni d’inverno aritmetici per quanto si possa utilizzare questa denominazione, quel che conta è che sia i biancoscudati che le streghe non possono essere più raggiunti dalle avversarie che nello specifico sono Vicenza e Audace Cerignola. Il LaneRossi, sconfitto settimana scorsa a sorpresa dalla Triestina, si può rifare: nell’anticipo del venerdì sera ospita il Trento.

A tale proposito bisogna dire che avremo due partite nel girone A e poi una a testa per girone B e girone C, e che come di consueto questi match prenderanno il via alle ore 20:30; ci aspettiamo scintille e fuochi d’artificio dal venerdì sera dedicato ai risultati Serie C per gli anticipi della 19^ giornata, perché in campo troviamo squadre agguerrite e all’inseguimento dei rispettivi obiettivi aspettando poi che le classifiche dei gironi si completino con le gare che si giocheranno nei prossimi giorni, intanto però già questa sera potremo fare un bel quadro della situazione.

RISULTATI SERIE C, CLASSIFICHE: IL BIG MATCH

Stando alle classifiche, stasera il big match nei risultati Serie C è senza ombra di dubbio Vicenza Trento. Entrambe le squadre sono state sconfitte nel weekend precedente: come detto il Vicenza, che veniva da una bella serie di vittorie, ha perso contro la Triestina che grazie a quel successo ha temporaneamente abbandonato l’ultimo posto in classifica (a scapito dell’Union Clodiense, cui resta una partita da recuperare) mentre il Trento è caduto in casa contro il Novara che è sicuramente competitivo, ma comunque perdendo una gran bella occasione per scavalcare la Feralpisalò e prendersi la terza posizione in classifica.

A tale proposito possiamo anche dire che quattro delle prime cinque squadre in campo nella 18^ giornata hanno perso: questo ha contribuito a compattare la classifica nei piani alti perché il già citato Novara e un Renate in ripresa si sono avvicinati all’Alcione Milano che occupa il quinto posto, e attenzione alle pantere che questa sera ospitano una Pro Vercelli pericolosamente vicina alla zona playout (ma tornata alla vittoria) con la possibilità di fare un ulteriore passo avanti e continuare la sua rincorsa alla qualificazione diretta alla fase nazionale dei playoff, che sarebbe un ottimo colpo.

RISULTATI SERIE C: 19^ GIORNATA

GIRONE A

Ore 20:30 Vicenza Trento 0-0

Ore 20:30 Renate Pro Vercelli 0-0

CLASSIFICA GIRONE A

Padova 45

Vicenza 40

Feralpisalò 32

Trento 30

Atalanta U23, Alcione Milano 29

Novara, Renate 28

Lumezzane 27

Albinoleffe 25

Lecco 23

Virtus Verona, Arzignano 21

Giana Erminio 20

Pro Vercelli 19

Pergolettese, Pro Patria 17

Caldiero Terme 15

Triestina (-1) 10

Union Clodiense 9

GIRONE B

Ore 20:30 Pineto Rimini 0-0

CLASSIFICA GIRONE B

Pescara, Ternana (-2) 39

Entella 37

Torres, Vis Pesaro 32

Arezzo 29

Rimini 27

Pianese, Campobasso 24

Pineto 23

Perugia 22

Ascoli, Gubbio, Carpi 21

Lucchese, Spal (-3) 17

Pontedera, Milan Futuro 16

Sestri Levante 13

Legnago Salus 12

GIRONE C

Ore 20:30 Altamura Avellino 0-0

CLASSIFICA GIRONE C

Benevento 37

Monopoli 32

Audace Cerignola 31

Avellino, Potenza 29

Catania (-1), Picerno 28

Sorrento 27

Crotone 26

Giugliano, Trapani 24

Altamura 23

Cavese, Foggia 21

Casertana 20

Latina 17

Acr Messina 16

Juventus Next Gen 14

Turris (-5) 11

Taranto (-10) 3