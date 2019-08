Calciomercato Inter / Milinkovic-Savic resta in cima alla lista (ultime notizie)

Il nome di Sergej Milinkovic-Savic continua ad essere uno dei più ambiti in casa Inter in questo finale di calciomercato. Secondo quanto rivelato da Fcinternews.it, la fattibilità dell’operazione è in bilico. I nerazzurri avrebbero intavolato una trattativa sotto traccia con l’agente del giocatore, Mateja Kezman, ma il problema è rappresentato dalle pretese economiche della Lazio, che chiede cento milioni di euro. Sono diversi i profili che l’Inter potrebbe inserire nella trattativa per arrivare a Sergej Milinkovic-Savic. Certamente non Matteo Politano, mentre sarebbero stati confermati i nomi di Roberto Gagliardini e Joao Mario, anche se la Lazio avrebbe chiesto informazioni per Sebastiano Esposito. Il talentuoso classe 1992 piace molto a Igli Tare, che lo vedrebbe piuttosto bene all’interno dell’organico biancoceleste. Al momento però c’è il no secco da parte dell’Inter, ritenendo il giocatore incedibile su direttiva dello stesso Antonio Conte.

Calciomercato Inter News, Sergej Milinkovic-Savic coi soldi di eventuali cessioni?

L’Inter pianifica la trattativa per Sergej Milinkovic-Savic con la Lazio, che potrebbe decollare nel caso in cui i nerazzurri dovessero incassare almeno settanta-ottanta milioni di euro dagli eventuali addii di Icardi e Joao Mario l’Inter. Parte di questa cifra, quindi, potrebbe essere reinvestita per arrivare a Milnkovic Savic, che l’Inter prenderebbe anche con la formula prestito oneroso (almeno 20 milioni) con obbligo di riscatto, anche se la Lazio e Lotito preferirebbero monetizzare subito dall’eventuale cessione. Cifre importanti pure per il serbo, a cui spetterebbe uno stipendio vicino ai cinque milioni di euro a stagione, con un contratto di cinque anni. Un bel salto in avanti rispetto ai tre milioni di euro che al momento gli garantisce la Lazio. I margini di manovra non mancano, ma la sensazione è che sarà comunque una trattativa molto complessa e difficile da portare a termine. Ma questa Inter, dopo il colpo Lukaku, ci crede.

