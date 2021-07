CALCIOMERCATO INTER/ Nainggolan vicino all’addio, i dettagli

CALCIOMERCATO INTER, NAINGGOLAN VERSO IL CAGLIARI

La dirigenza dell’Inter è alle prese con diverse situazioni da sistemare in questi giorni di calciomercato. Una su tutte riguarda la posizione di Radja Nainggolan, in scadenza di contratto tra un anno, ovvero nel giugno del 2022, ma desideroso di lasciare i nerazzurri per tornare al Cagliari, dove aveva giocato anche recentemente in prestito. Lo stipendio da 8,5 milioni di euro lordi attualmente percepito dal belga non sarà però garantito dai sardi, che lo spalmeranno su tre anni, ed il centrocampista sta quindi premendo la sua società per avere una buonuscita prima di accasarsi in Sardegna. Stando a quanto rivelato dal Corriere dello Sport, il calciatore dovrebbe essere accontentato nelle prossime ore e, pur perdendolo praticamente a parametro zero e registrando dunque una minusvalenza rispetto ai 38 milioni di euro che erano stati pagati alla Roma per il suo arrivo a Milano, l’Inter potrà risparmiare sull’ingaggio.

Calciomercato Inter/ Marotta: "Dimarco è il futuro, Keita non so se è in vendita"

CALCIOMERCATO INTER, LE PAROLE DEL MISTER

L’Inter è in cerca di nuovi innesti in questo calciomercato estivo ma intanto i nerazzurri stanno già affrontando i primi impegni amichevoli del precampionato. Intervistato da Sky Sport dopo la vittoria ai rigori contro il Lugano, il nuovo allenatore Simone Inzaghi ha spento i rumors relativi al possibile addio di Federico Dimarco ed ha indicato dove la squadra avrebbe bisogno di rinforzarsi spiegando: “Sta facendo molto bene in questi otto giorni e penso proprio che rimarrà con noi perché se lo è meritato per quello che ha fatto negli ultimi due anni a Verona e in questo primi giorni di preparazione. Satriano è un ragazzo giovane e ha tanta voglia di imparare. Domani arriverà De Vrij, dopodomani Brozovic, un po’ alla volta dobbiamo inserire i nuovi con tanta pazienza e tanto lavoro. Sappiamo che quest’anno abbiamo qualcosa di importante, ma siamo molto contenti del lavoro che stiamo facendo. Con la società stiamo lavorando nel migliore dei modi e il 22 agosto ci faremo trovare nella migliore delle condizioni. Quel giorno sarebbe bellissimo festeggiare l’inizio del campionato con i nostri tifosi che accolgono i campioni d’italia, dopo un periodo così difficile: il loro affetto, come dimostrato stasera, è importantissimo. I Primavera? Ci stanno dando una grande mano e grande disponibilità, sapevo di avere ragazzi pronti perché il Settore Giovanile nerazzurro è importante. Devono continuare così, ci dovranno aiutare fino ad agosto inoltrato. Sappiamo che dobbiamo intervenire sulla fascia destra, il mercato è lungo e aspetto con fiducia che succeda qualcosa.”

