Calciomercato Inter/ Ndoye è il preferito per l’esterno. Si complica il rinnovo di Dumfries (21 giugno 2024)

CALCIOMERCATO INTER NEWS, DUMFRIES AD UN PASSO DALL’ADDIO

Ore calde per il calciomercato Inter con Marotta e Ausilio impegnati con i rinnovi dei pezzi pregiati della rosa nerazzurra ma anche alla ricerca dei nomi giusti per completare la squadra e facilitare il lavoro di Simone Inzaghi sulla panchina. La trattativa più difficile rimane quella del rinnovo di Denzel Dumfries che andrà in scadenza il 30 giugno 2025 e sembra non riuscire a prolungare il contratto per continue divergente sulla parte economica. L’esterno olandese ha più volte espresso il desiderio di rimanere a Milano ma, al momento della firma, ha sempre rifiutato le proposte dell’Inter che non ha pazienza infinita e potrebbe decidere di metterlo sul mercato andando a cercare un nome nuovo per l’esterno destro dopo l’acquisto di Buchanan a gennaio. La trattativa di calciomercato per il rinnovo continuerà anche con Dumfries impegnato ad Euro2024 ma, nei prossimi giorni, sarà più chiara la situazione con l’olandese chiamato a fare una scelta e comunicarla al più presto all’Inter.

CALCIOMERCATO INTER NEWS, PIACE NDOYE DEL BOLOGNA

Vista la situazione di Dumfries, si muove anche il calciomercato Inter in entrata con i nerazzurri che stanno sondando diversi esterni alla ricerca del sostituto perfetto in caso di partenza dell’olandese. Il nome che sembra aver colpito anche Simone Inzaghi è quello di Dan Ndoye del Bologna che è attualmente impegnato con la Svizzera ma ha appena concluso la sua prima stagione in Serie A lasciando a bocca aperta gli addetti ai lavori che hanno osservato un potenziale top player sotto la guida di Thiago Motta. Il Bologna non vorrebbe cedere Ndoye ma la corte dell’Inter campione d’Italia è difficile da respingere e potrebbe cambiare il futuro dello svizzero che sta dimostrando la sua qualità anche ad Euro2024. La valutazione del Bologna è di circa 25 milioni e l’Inter sarebbe disposta a spenderli in caso di addio di Dumfries ed eventuale apprezzamento da parte del calciatore che cerca la giusta rampa di lancio per affermarsi a livello internazionale dopo l’ottima stagione in Serie A.











