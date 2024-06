Calciomercato Inter News/ Frattesi vuole giocare di più: colloquio tra l’agente e Ausilio (21 giugno 2024)

CALCIOMERCATO INTER NEWS, AGENTE FRATTESI: “PAURA DI UN’ALTRA ANNATA DA RINCALZO”

Il calciomercato Inter, dopo il rinnovo di Barella e quello in programma post Copa America di Lautaro, avrà in programma una scelta molto importante sul futuro di Davide Frattesi. La situazione è chiara e l’agente del centrocampista attualmente impegnato agli Europei è stata senza mezze misure: “C’è il timore di andare incontro ad un’altra annata da semplice rincalzo”.

Giuseppe Riso, procuratore dell’ex Sassuolo, ha sottolineato come nonostante Frattesi sia sempre rimasto nei ranghi, senza fare polemiche o alcun tipo di lamentare, moltiplicando gli sforzi sul campo, non è mai riuscito a ritagliarsi uno spazio da “effettivo protagonista“, come ha ribadito.

Insomma, l’idea di Frattesi è quella di meritarsi un posto da titolare, in particolar modo dopo le grandi prestazioni fornite da subentrato. Inoltre, come sottolinea Riso, Zielinski ora diventerà ciò che Klassen e Sensi non sono mai stati ovvero una valida alternativa a Mkhitaryan, ergo altro spazio sottratto a Frattesi.

CALCIOMERCATO INTER NEWS, CASO FRATTESI: CESSIONE O PERMANENZA?

Il calciomercato Inter vedrà la cessione di Davide Frattesi? L’agente Giuseppe Riso ha spiegato con pacatezza la situazione, ma non si è tirato indietro nel sostenere che il suo assistito meriti più spazio. D’altronde è paradossale vedere un giocatore titolarissimo in Nazionale, ma che nel suo club si deve accontentare di fare la comparsa.

D’altro canto Simone Inzaghi ha creato la sua macchina perfetta, dove tutto funziona alla perfezione e con un equilibrio che fa invidia a tutta la Serie A e non solo. Quindi chiedere di stravolgere tutto ad un maniaco del controllo come Inzaghi è utopia, anche perché fino a questo momento i risultati danno ragione al tecnico. “Squadra che vince non si cambia” verrebbe da dire.

Tutte le strade sembrerebbero portare alla cessione, ma in realtà la situazione appare meno catastrofica. Anche perché ad oggi all’Inter non sono pervenute offerte di calciomercato per Frattesi dunque sarebbe inutile parlare in maniera concreta di una dinamica che non esiste. Si può vedere però come un campanello d’allarme per la società che dovrà prendere una decisione.











