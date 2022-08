CALCIOMERCATO INTER NEWS/ Akanji a parametro zero tra un anno e Acerbi subito lunedì

Calciomercato Inter news, Acerbi atteso per le visite mediche già lunedì

La ricerca di un nuovo difensore centrale sembra finalmente giungere al termine per l’Inter in questa finestra estiva di calciomercato. Rimasto privo di Andrea Ranocchia, che ha firmato con il Monza da svincolato a parametro zero, il tecnico Simone Inzaghi ha chiesto pubblicamente in più di un’occasione di poter contare su un altro giocatore per il reparto arretrato ed il profilo più indicato per l’allenatore interista è quello di Francesco Acerbi, in uscita dalla Lazio dove i due hanno già avuto moto di lavorare insieme.

Dopo aver espresso la sua volontà di lasciare la Capitale al termine della passata stagione, Acerbi sembra ora vicinissimo all’addio ai biancocelesti per trasferirsi nuovamente a Milano, avendo già giocato nel Milan. Come rivelato dal Corriere dello Sport, il Campione d’Europa con la Nazionale italiana dovrebbe svolgere le visite mediche di rito nella giornata di domani, ovvero lunedì, avendo rinunciato alle mensilità di luglio e agosto per accelerare la chiusura dell’operazione e riabbracciare mister Inzaghi.

Calciomercato Inter news, Akanji con l’azzurro ma tra un anno

Il capitolo difensore si sta dunque chiudendo con l’arrivo di Acerbi all’Inter in questo agosto di calciomercato. Tuttavia, i nerazzurri potrebbero comunque mettere le mani anche su un altro calciatore per quella zona del campo dato che Manuel Akanji del Borussia Dortmund rimane un obiettivo concreto ed il suo contratto con i gialloneri scadrà nel giugno del 2023. L’intenzione dei lombardi sarebbe quella di aggiudicarsi il centrale in forza ai tedeschi a parametro zero così da non dover spendere per il suo cartellino ed affidandosi ad Acerbi per l’annata calcistica appena cominciata.

