CALCIOMERCATO INTER NEWS/ Akanji e Chalobah rimangono i preferiti, occhio a Bernard

Calciomercato Inter news, Akanji o Chalobah per il reparto arretrato

In casa Inter prosegue la ricerca di un nuovo centrale difensivo in questi frenetici giorni di calciomercato. Il tecnico Simone Inzaghi ha richiesto a gran voce un innesto per il reparto arretrato non potendo più contare su Andrea Ranocchia, trasferitosi a parametro zero al Monza dove ha inoltre rimediato un brutto infortunio che lo potrebbe tenere a lungo lontano dal terreno di gioco. I nomi per completare la difesa interista sono due, ovvero quelli di Manuel Akanji e di Trevoh Chalobah.

CALCIOMERCATO INTER NEWS/ Akanji e Chalobah sono piste ancora possibili per la difesa

Per il primo il Borussia Dortmund dovrebbe aver aperto al rinnovo, visto che il calciatore è in scadenza di contratto tra un anno e quindi nel giugno del 2023, per poi lasciarlo andare a Milano in prestito sebbene la richiesta rimanga di 20 milioni di euro per il suo cartellino. Il secondo invece potrebbe spingere per tentare l’avventura italiano lasciando il Chelsea con la formula del prestito così da poter ritornare a Londra in un secondo momento.

Calciomercato Inter news, spunta anche Bernard del Manchester United

L’Inter dovrebbe quindi completare la propria campagna di potenziamento per questa finestra estiva di calciomercato con l’aggiunta di un difensore alla rosa a disposizione di mister Inzaghi. Oltre ai profili di Akanji e Chalobah, secondo quanto rivelato da Tuttomercatoweb.com i nerazzurri starebbero monitorando con grande attenzione pure il giovane Di’shon Bernard, ventunenne di proprietà del Manchester United. Sotto contratto con i Red Devils fino al giugno del 2024, Bernard lo scorso anno nella Serie B inglese con l’Hull City ha collezionato 28 presenze totali di cui una in FA Cup ed un’altra in EFL Cup e sulle sue tracce si segnala la presenza di diverse società.

