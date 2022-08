CALCIOMERCATO INTER NEWS/ Al-Khelaifi ci prova per Skriniar, anche Tanganga in corsa

Calciomercato Inter news, il PSG ancora sulle tracce di Milan Skriniar

In questa sessione estiva di calciomercato l’Inter è ancora alla ricerca di un nuovo difensore centrale da consegnare a mister Simone Inzaghi, allenatore che non ha certo fatto segreto della necessità di sostituire Andrea Ranocchia, accasatosi al Monza a parametro zero. Anche l’amministratore delegato Beppe Marotta nei giorni scorsi ha fatto sapere che non avverrano rivoluzioni in questi restanti giorni di mercato sebbene i rumors riguardanti la partenza di Milan Skriniar rimangano ancora molto vivi.

Secondo le indiscrezioni più recenti, il Paris Saint-Germain potrebbe presto tornare alla carica per provare a strappare ai lombardi il centrale slovacco in scadenza di contratto tra un anno, ovvero nel giugno del 2023. La richiesta interista da 70 milioni di euro è stata sin qui ritenuta troppo elevata dai parigini che potrebbero però riaprire i discorsi grazie all’intervento del patron Al-Khelaifi, pronto a trattare in prima persona stando ai rumors.

All’elenco dei centrali di difesa seguiti dall’Inter in questo agosto di calciomercato estivo sembra aggiungersi anche un altro profilo oltre a quelli di Manuel Akanji del Borussia Dortmund e di Francesco Acerbi della Lazio. Secondo quanto emerso in queste ore i nerazzurri avrebbero sondato il terreno con il Tottenham per Japhet Tanganga, difensore in uscita dai londinesi accostato pure a Milan, Roma e Juventus. Tuttavia, l’ostacolo principale per arrivare a Tanganga sarebbe rappresentato dalla volontà degli Spurs di cedere il calciatore solamente a titolo definitivo.

