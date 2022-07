CALCIOMERCATO INTER NEWS/ Alexis Sanchez, Pinamonti, Agoumé e Salcedo in partenza

Calciomercato Inter news, Alexis Sanchez sempre più vicino all’addio

In questa sessione di calciomercato estivo l’Inter sta vivendo un vero e proprio tormentone relativo all’addio di Alexis Sanchez. Sotto contratto fino al giugno del 2023, ovvero al termine della stagione che sta per cominciare, il cileno ha chiesto di ricevere una buonuscita visto l’ingaggio da 7 milioni di euro che gli spetterebbe in quest’annata calcistica ormai alle porte e, secondo i rumors più recenti, al momento dovrebbe ottenere 5 milioni per la risoluzione del suo contratto.

Dopo le voci che lo volevano in Brasile con il connazionale Vidal al Flamengo, sulle tracce di Sanchez si registra da qualche giorno l’interesse dell’Olympique Marsiglia, squadra guidata da Igor Tudor. Come riporta Sport Mediaset, prima di affondare il colpo i francesi devono però effettuare una cessione per fargli posto nel proprio reparto avanzato e lo tessereranno solamente dopo che si sarà svincolato dall’Inter.

Calciomercato Inter news: Agoumé, Salcedo e Pinamonti in partenza

Detto di Sanchez, in attacco ci sono altri due calciatori che dovrebbero salutare l’Inter in questa finestra estiva di calciomercato. Il ventenne Eddie Salcedo è infatti finito nel mirino dell’Udinese, società sempra molto attenta ai giovani promettenti, mentre Andrea Pinamonti è ad un passo dall’Atalanta, nonostante il tentativo di abbassare la richiesta iniziale da 20 a 15 milioni di euro. Infine, il centrocampista francese Lucien Agoumé è atteso dalla Cremonese dopo il via libera dai vertici del club nerazzurro.

