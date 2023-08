Calciomercato Inter News/ Arnautovic strizza l’occhio ai nerazzurri ma il Bologna… (10 agosto 2023)

Calciomercato Inter news: idea Arnautovic per l’attacco ma il Bologna fa muro

Uno dei nomi che scalda il calciomercato estivo dell’Inter è quello di Arnautovic, attaccante di grande esperienza, stuzzicato dall’idea di tornare in un top club. Ecco perché il centravanti starebbe premendo con il Bologna per aprire al trasferimento in nerazzurro. “Abbiamo ricevuto delle proposte all’inizio di giugno, e il Bologna ci aveva promesso che in caso di offerte da top club, avrebbero considerato una cessione nel caso in cui il desiderio di Marko fosse quello di partire”, le parole dell’agente di Arnautovic, che insiste con l’Inter per far sì che il sogno del fratello (il suo assistito, ndr) possa essere realizzato.

CALCIOMERCATO INTER NEWS/ Samardzic, giovedì le visite. Due alternative per Balogun! (9 agosto 2023)

“Ora quest’offerta è arrivata, e vorremmo che la società capisse l’importanza di questa opportunità per lui: si tratterebbe della possibilità di competere ai massimi livelli, di vincere dei titoli”, l’auspicio dell’attaccante secondo il manager. Dunque l’agente di Arnautovic ha parlato molto chiaramente con la speranza di scuotere il Bologna e creare i presupposti per una cessione all’Inter. L’offerta, come riportato da il Resto del Carlino già nelle scorse ore, c’è già, ma al momento il club emiliano avrebbe risposto picche. “Respinta l’Inter su Arnautovic. Tentativo nerazzurro per il calciatore: offerti tre mln ma è arrivato un no da Casteldebole“, si legge infatti sul noto quotidiano. Operazione quantomeno in salita…

CALCIOMERCATO INTER NEWS/ Audero affianca Sommer, si accelera per Balogun (8 agosto 2023)

Calciomercato Inter news, come vice Sommer c’è Audero

Tra le operazioni che muovono il calciomercato dell’Inter c’è quella che riguarda Emil Audero. L’ex portiere della Sampdoria è pronto ad indossare la maglia dell’Inter, siamo infatti ai dettagli per il suo passaggio in nerazzurro. Come riferisce Sky Sport, il portiere è arrivato a Milano nelle scorse ore e oggi, nella giornata di giovedì 10 agosto, si sottoporrà, così come Samardzic, alle visite mediche di rito. Per Audero un ruolo alle spalle di Sommer, come vice di grande affidabilità e con esperienza in Serie A.

Calciomercato Inter news/ Trattativa con l'Arsenal per Balogun, tra le alternative anche Beto (5 agosto 2023)

Intanto la squadra di Inzaghi ha dato buone indicazioni nell’amichevole disputata a Salisburgo, con Cuadrado in luce tra i nuovi acquisti, come sottolineato dal giornalista Biasin su Twitter. “C’è chi non sarà d’accordo, ma al momento una delle certezze dell’Inter è la corsia di destra: Cuadrado ha l’imprevedibilità che mancava, Dumfries è molto meglio di come viene dipinto. Ottima coppia”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA