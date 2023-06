Calciomercato Inter News/ Brozovic ai saluti, ora può arrivare Frattesi (venerdì 30 giugno 2023)

CALCIOMERCATO INTER NEWS: CIFRE DA CAPOGIRO PER IL CROATO ALL’AL-NASSR

Il calciomercato Inter muove grandi passi. Dopo qualche giorno di riflessione, e nonostante l’inserimento del Barcellona, il centrocampista Marcelo Brozovic si è convinto ad accettare la proposta dell’Al-Nassr. Il club nerazzurro incasserà circa 23 milioni di euro dal suo cartellino, mentre il calciatore croato guadagnerà circa 80 milioni di Euro fino al 2026. Praticamente manca solamente l’annuncio ufficiale ma, di fatto, Brozovic ha già salutato l’Inter.

CALCIOMERCATO INTER NEWS/ D'Ambrosio saluta, il suo sostituto arriva dalla Danimarca (giovedì 29 giugno 2023)

A questo punto la dirigenza nerazzurra si focalizzerà sull’acquisto di Davide Frattesi dal Sassuolo, da tempo individuato come l’elemento ideale per completare il centrocampo interista. In giornata è previsto l’incontro a tre con il procuratore del calciatore Beppe Riso e la dirigenza neroverde: nell’occasione Beppe Marotta dovrebbe formulare l’offerta ufficiale di circa 30 milioni di Euro più il cartellino del giovane Samuele Mulattieri, rientrato alla base dopo la positiva stagione in Serie B con la maglia del Frosinone.

Calciomercato Inter news/ Spunta Trubin per la porta, situazione Brozovic in stallo (28 giugno 2023)

ROMELU LUKAKU VUOLE SOLO L’INTER

Altra situazione in piena evoluzione, sempre parlando del calciomercato Inter, è quella relativa a Romelu Lukaku. L’attaccante del Belgio ha rifiutato una “proposta monstre” dall’Al-Hilal ribandendo al Chelsea che accetterebbe solamente un nuovo trasferimento in nerazzurro. Un vero e proprio atto d’amore da parte di Big Rom ma, ora, la palla passa all’Inter: il club milanese dovrà mettere in fretta mano al portafoglio per riportare il bomber alla corte di mister Simone Inzaghi. Il raduno dei nerazzurri è fissato per il 13 di luglio, entro quella data il belga crede – legittimamente – si debba arrivare a una definizione della trattativa.

LEGGI ANCHE:

CALCIOMERCATO INTER NEWS/ United su Onana, Real Madrid su Lautaro: le strategie sono diverse (28 giugno 2023)

© RIPRODUZIONE RISERVATA