CALCIOMERCATO INTER NEWS/ Colloquio con Sanchez, in stand by Skriniar e Pinamonti

Calciomercato Inter news, venerdì nuovo colloquio con Alexis Sanchez

In casa Inter si sta lavorando per cercare di concludere nel più breve tempo possibile l’acquisto di Gleison Bremer dal Torino ma in questa sessione estiva di calciomercato i dirigenti stanno anche tentando di cedere alcuni calciatori così da poter risparmiare e fare un po’ di cassa. Nella lista dei possibili calciatori in uscita dai nerazzurri figura senza dubbio il nome di Alexis Sanchez che non sembra più rientrare nei piani di società e allenatore. Il cileno si era lamentato del suo scarso impiego in occasione della vittoria della Supercoppa contro la Juventus.

Secondo le indiscrezioni più recenti emerse nelle ultime ore, l’attaccante ex Arsenal e Barcellona starebbe trattando insieme con il suo entourage la possibile buona uscita da ricevere visto il contratto che lo lega ai milanesi per un altro anno a 9 milioni di euro di stipendio. L’intenzione sarebbe quella di liberarlo per 4 milioni, troppo pochi secondo Sanchez che dovrebbe incontrare la dirigenza interista con il suo agente Fernando Felicevich nella giornata di venerdì per trovare l’intesa migliore.

Calciomercato Inter news, Skriniar e Pinamonti aspettano PSG ed Atalanta

Detto di Sanchez, in attacco dovrebbe partire anche Andrea Pinamonti in questa finestra di calciomercato. Reduce dal prestito all’Empoli, la punta è finita nel mirino di varie squadre ma, dopo i rumors riguardanti il Monza che sta però per mettere le mani su Andrea Petagna del Napoli, l’Atalanta sembra essere la destinazione più probabile specie se dovesse partire uno fra Luis Muriel e Duvan Zapata. I milanesi aspettano quindi i bergamaschi così come attendono pure il Paris Saint-Germain per Milan Skriniar: il difensore non è stato impiegato in amichevole col Monaco e adesso resta da trovare l’intesa dopo i primi contatti delle scorse settimane.

