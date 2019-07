CALCIOMERCATO INTER NEWS/ Colpo Pellegrini-Barella, Lautaro al Barça (ultime notizie)

Il calciomercato dell’Inter potrebbe essere molto presto scosso da alcune decisioni molto importanti. Secondo FcInterNews la società nerazzurra infatti starebbe accelerando per portare a Milano Nicolò Barella e Lorenzo Pellegrini. Il calciatore della Roma sta trattando il rinnovo con la società capitolina con Petrachi disposto a sborsare tre milioni di euro annui pur di bloccarlo. Inoltre si cercherà di annullare la clausola rescissoria, che al momento permette a chiunque di acquistare il ragazzo per trenta milioni di euro. Si è complicata la pista che invece porta a Nicolò Barella, perché il Cagliari continua a chiedere molto e la concorrenza è agguerrita. Sul calciatore della nazionale italiana ci sono infatti Roma e Milan oltre alla squadra nerazzurra. Nelle prossime ore, anche in questo caso, potrebbero uscire molte notizie interessanti.

Calciomercato Inter news, il Barcellona ci prova per Lautaro Martinez

Lautaro Martinez è diventato improvvisamente chiave del calciomercato dell’Inter con addirittura il Barcellona pronto a bussare alla porta. Il calciatore argentino, nel suo primo anno di Serie A, ha disilluso le attese. Svogliato, senza verve, ha provato a fare il compitino senza riuscirci ma in fondo si è saputo dimostrare anche molto generoso. Secondo quanto riportato da El Toro pare quindi che proprio i blaugrana possano provare a prenderlo. Non vorrebbero però pagare la clausola rescissoria di 111 milioni di euro, considerata una follia per un ragazzo che nell’ultima stagione non ha giocato mai e quando lo ha fatto non è stato quasi mai decisivo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA