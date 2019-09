Calciomercato Inter News/ Con Icardi al Psg serviva un vice-Lukaku?

Il calciomercato dell’Inter è stato trionfale, di come non se ne vedevano alla Pinetina da anni. La giornata di ieri però ha lasciato un dubbio e cioè la sensazione che potesse servire un vice per Romelu Lukaku. Si era parlato a lungo di Edin Dzeko che alla fine ha rinnovato con la Roma. Mauro Icardi è passato al Paris Saint German, mentre Alexis Sanchez ha caratteristiche del tutto diverse. Di fatto in rosa non c’è una prima punta vera e propria in grado di dare il ricambio all’attaccante belga. Con una stagione piena di impegni e che si spera possa portare almeno agli ottavi di finale di Champions League probabilmente avere un altro ariete in rosa sarebbe stato importante. Guadagna terreno intanto il giovanissimo Esposito che potrebbe così avere la possibilità di ritagliarsi il suo spazio.

Calciomercato Inter News, il rinnovo che non deve passare sottotraccia

Nell’ultima giornata di calciomercato l’Inter ha messo a segno anche un rinnovo importante. Il terzino Danilo D’Ambrosio ha infatti rinnovato fino al 2022 il suo accordo con la squadra nerazzurra. Il calciatore sta vivendo un momento davvero importante visto che tra l’altro è stato chiamato da Roberto Mancini in nazionale dopo il forfait di Mattia De Sciglio infortunatosi nella gara contro il Napoli di sabato scorso. L’ex Torino aveva avuto l’occasione di indossare l’azzurro solo in altre due occasioni a cavallo tra il 2017 e il 2018 in due amichevoli contro Olanda e Francia. Antonio Conte inoltre gli ha dato anche la possibilità di giocare come terzo di destro nella difesa a tre, anche se di fatto il suo ruolo di vice Candreva rimarrà quello ufficiale per tutta la stagione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA