Calciomercato Inter News: i nerazzurri aspettano Palacios

Il calciomercato dell’Inter viaggia in direzione Tomas Palacios, difensore classe 2003 del Talleres che può approdare in nerazzurro per una cifra vicina ai cinque milioni di euro più bonus. Lo ha riferito l’esperto di calciomercato Alfredo Pedullà, in uno dei suoi video su YouTube, spiegando come l’Inter sia al lavoro per consegnare a mister Inzaghi un difensore dalle prospettive eccellenti. “L’Inter sta stringendo per il giocatore, può fare il braccetto ed è da considerare un predestinato ed un potenziale difensore da top club. La società nerazzurra ha circa 5 milioni di euro più bonus per l’operazione e ci si sta lavorando”, ha detto il giornalista, anticipando poi quelle che sarebbero le volontà di mister Simone Inzaghi che, se in attacco si sente adeguatamente coperto, non può di certo dire lo stesso per la difesa.

CALCIOMERCATO INTER NEWS/ Palacios, occhio alla clausola. David per il 2025! (17 agosto 2025)

La trattativa avanza, ma non è semplicissima, anche c’è più di uno spiraglio di apertura, anche in considerazione del fatto che il classe 2003 non è stato convocato dalla sua squadra proprio per motivi di mercato.

Calciomercato Inter news: Gudmundsson sfumato, davanti i nerazzurri restano così?

Sfumato Albert Gudmundsson, che ha realizzato il sogno di andare a Firenze, l’Inter non cercherà altri attaccanti. Anche “Abbiamo fatto delle valutazioni insieme al club e in questo momento abbiamo scelto di rimanere con i 5 attaccanti che abbiamo in questo momento. Il calciomercato è in evoluzione fino alla fine del mese, ma ci sentiamo coperti così”, ha detto Simone Inzaghi.

Calciomercato Inter/ Incontro con Ramadani per Chiesa. Continua la ricerca del difensore (16 agosto 2024)

Da settimane i nerazzurri avevano manifestato interesse per Albert Gudmundsson, ma l’operazione con il Genoa non è mai decollata, anche per la difficoltà a chiudere alcune operazioni in uscita. Basti pensare a Correa e a Arnautovic, due nomi difficili da piazzare e che qualcuno aveva ipotizzato potessero fare al caso del Genoa per l’affare Gudmundsson. Ma orami, anche questa, è acqua passata.