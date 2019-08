Calciomercato Inter News/ Dalbert per Biraghi, ma Politano resta! (Ultime notizie)

Il calciomercato dell’Inter in queste ultime ore passa per i binari della stazione di Firenze dove potrebbero arrivare due calciatori nerazzurri e da dove potrebbe invece giungere un giocatore della Fiorentina. Secondo FcInterNews i nerazzurri starebbero spingendo Henrique Dalbert verso la Toscana per provare a portare in nerazzurro Cristiano Biraghi. Dall’altra parte invece il calciatore vorrebbe tornare al Nizza dove si era imposto, guadagnandosi la chiamata dell’armata nerazzurra. Intanto Gianluca Di Marzio, tramite il suo portale ufficiale, sottolinea il sondaggio viola per Matteo Politano. Una situazione che l’Inter però ha messo a tacere per il momento, ma con la possibilità di riparlarne qualora arrivasse dall’Inghilterra Alexis Sanchez.

Calciomercato Inter News, il Verona vuole Salcedo

Tra i tanti calciatori dell‘Inter protagonisti del calciomercato c’è Eddie Salcedo, giovanissimo italo-colombiano acquistato dai nerazzurri dal Genoa. Secondo SkySport su di lui ci sarebbe il Verona, pronto a prenderlo in prestito per farlo giocare in Serie A. Attaccante rapido classe 2001 sarebbe il secondo talento pronto a passare dalla porta del Bentegodi prima della consacrazione, come era già capitato a Moise Kean. I nerazzurri hanno tutto l’interesse di farlo andare a giocare, ma vogliono delle rassicurazioni dagli scaligeri sul suo impiego. Di fronte alla possibilità di vederlo passare una stagione in panchina si preferirebbe farlo continuare a giocare in Primavera per crescere e fare esperienza. Ovviamente si parla solo di un prestito a titolo gratuito senza diritto di riscatto.

