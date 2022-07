CALCIOMERCATO INTER NEWS/ Demiral se salta Bremer, Vidal: “Sanchez ha la sua vita…”

Calciomercato Inter news, Demiral alternativa a Gleison Bremer del Toro

Il tormentone di calciomercato relativo al passaggio di Gleison Bremer all’Inter continua a tenere banco in orbita nerazzurra specialmente dopo gli ultimi aggiornamenti. Stando a quanto emerso infatti, la Juventus si starebbe inserendo di prepotenza nella corsa al giocatore garantendogli un milione di euro in più di stipendio oltre a poter offrire al Torino una somma maggiore rispetto a quanto proposto dai milanesi.

Secondo quanto riportato dalla redazione di Sport Mediaset, la dirigenza interista starebbe valutando la possibilità di virare su Merih Demiral, riscattato dall’Atalanta dopo il prestito dalla Juventus. Il turco potrebbe addirittura essere inserito in uno scambio visto l’interesse dei bergamaschi per l’attaccante Andrea Pinamonti e ricordando che entrambi questi calciatori hanno una valutazione da 20 milioni di euro.

Calciomercato Inter news, l’addio di Sanchez e le parole di Vidal

Nel frattempo in casa Inter le operazioni in entrata per questa finestra di calciomercato continuano ad essere bloccate dalla mancata cessione di Alexis Sanchez. Il cileno ha un altro anno di contratto e chiede 5 milioni di euro per la buonuscita, uno in più rispetto a quanto offerto dai nerazzurri. Per l’ex Arsenal e Barcellona si era parlato di un possibile interesse del Flamengo, dove si è già trasferito Arturo Vidal. Come riporta Calciomercato.com, il centrocampista ha dichiarato: “Il calcio europeo è più fisico, ma tecnicamente meglio qui che in Europa. Il mio sogno è vincere la Libertadores. Sono qui al Flamengo per questo. Mi alleno da tre giorni, ho conosciuto la squadra, con alcuni ho giocato. Una squadra forte, vincente che lo ha dimostrato nell’ultima partita. L’impressione è la migliore che ho. Volevo giocare nel Flamengo da molto tempo. La migliore squadra del Sud America. Per continuare a vincere nella mia carriera, dovevo venire qui. Se ho parlato con Sanchez? Alexis ha la sua vita. Non gli ho detto niente.”

