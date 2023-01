CALCIOMERCATO INTER NEWS/ Djalò e Buchanan per rimpiazzare Skriniar e Dumfries

Calciomercato Inter news, Djalò al posto di Milan Skriniar

L’Inter sta vivendo un momento abbastanza turbolento in questa fase della sessione invernale di calciomercato. I nerazzurri hanno infatti vinto con ampio merito la Supercoppa Italiana contro il Milan ma si sono subito ritrovati a dover fare i conti con la possibile partenza di Milan Skriniar, in scadenza di contratto a giugno 2023. Il difensore slovacco ha fatto sapere di non voler ancora accettare la proposta di rinnovo presentatagli dai lombardi mentre il Paris Saint-Germain sarebbe interessato ad accaparrarselo come evidenziato pure dal tecnico Galtier in conferenza stampa

Al fine di sostituire il ventisettenne Skriniar, Marotta e soci avrebbero scelto Tiago Djaló come profilo ideale per il reparto arretrato. Ex Primavera del Milan, il ventiduenne portoghese Djaló ha un contratto valido con il Lille fino al 30 giugno del 2024. In alternativa i milanesi continuano anche a seguire Giorgio Scalvini dell’Atalanta sebbene la concorrenza non manchi e senza dimenticare l’elevata valutazione dei bergamaschi per il cartellino del calciatore.

Calciomercato Inter news, Buchanan per sostituire Denzel Dumfries

In casa Inter quello di Skriniar non è il solo nome che potrebbe dover esser rimpiazzato tra questa e la prossima finestra di calciomercato. Al fine di sistemare il bilancio, anche Denzel Dumfries potrebbe salutare Milano visto che per lui si starebbero aprendo le porte della Premier League. L’esterno olandese, secondo quanto riporta Tuttosport, dovrebbe dunque essere sostituito da Tajon Buchanan, ventitreenne canadese di proprietà del Bruges.

Calciomercato Inter news, Fabbian può liberare Roberto Gagliardini

Un altro calciatore che pare destinato a salutare l’Inter entro la prossima sessione di calciomercato è Roberto Gagliardini. Il centrocampista nato a Bergamo non dovrebbe rinnovare il suo contratto in scadenza a giugno ed ha recentemente manifestato tutto il suo disappunto per lo scarso minutaggio ottenuto in stagione. Come spiega Calciomercato.com, i nerazzurri punteranno tutto sul ritorno alla base di Giovanni Fabbian per il ruolo di Gagliardini: il giovane sta ben figurando in Serie B in prestito alla Reggina di mister Filippo Inzaghi e per il ventenne si profila pure un adeguamento di contratto.

