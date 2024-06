Calciomercato Inter news/ Dumfries in partenza. Piace Matty Cash dell’Aston Villa (19 giugno 2024)

CALCIOMERCATO INTER NEWS, DUMFRIES IN USCITA DOPO EURO2024

La vittoria dell’ultimo Scudetto e una grande stagione appena passata fa passare quasi in secondo piano il calciomercato Inter con la squadra di Simone Inzaghi che ha già chiuso gli acquisti di Taremi e Zielinski da mesi e sta cercando di limare la sua rosa per riconfermare e migliorare l’ultimo campionato. Il nome caldo in uscita rimane ancora quello di Denzel Dumfries che potrebbe salutare al termine di Euro2024 dove è impegnato con la sua Olanda e si sta mettendo in mostra per il futuro. Il contratto di Dumfries andrà in scadenza nel 2025 e la trattativa di calciomercato per il rinnovo con l’Inter sembra ancora molto lontana dalla chiusura con l’olandese che potrebbe voler provare l’esperienza in Premier League e l’Inter che sta riflettendo sull’età dell’esterno che compirà 29 anni il prossimo 18 aprile. L’ex PSV rimane ancora un giocatore dell’Inter e piace molto ad Inzaghi che però è alla ricerca di una soluzione già dalla passata stagione dove ha lasciato tanto spazio a Darmian sull’esterno e ha dato diverse chance al giovane Buchanan.

CALCIOMERCATO INTER NEWS/ Gudmundsson si avvicina, Dumfries strizza l'occhio alla Premier (19 giugno 2024)

CALCIOMERCATO INTER NEWS, SONDATO MATTY CASH DELL’ASTON VILLA

Il calciomercato Inter, però, non è solo uscita perché Ausilio e Marotta sono anche ben vigili sul mercato in entrata che rimane ancora una grande incognita perché i nerazzurri compreranno solo in caso di cessioni per completare una rosa che, al momento, è già completa. In caso di uscita di Denzel Dumfries, secondo l’esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio, l’Inter ha chiesto informazioni all’Aston Villa per l’esterno polacco Matty Cash che è impegnato ad Euro2024 ed è reduce da un’ottima stagione con i villans. La trattativa, al momento, ancora non è neanche in fase embrionale perché l’Inter sta attenzionando diversi calciatori per sostituire l’eventuale partenza Denzel Dumfries. Tra i preferiti di Marotta c’è sicuramente Dan Ndoye del Bologna che è attualmente impegnato con la nazionale svizzera e ha stupito tutti nella passata stagione dimostrando grande duttilità ed una velocità che ha messo in difficoltà tutta la Serie A. Rimane calda anche la pista con il Genoa per Albert Gudmundsson che vorrebbe l’Inter ma tutto dipende dall’eventuale uscita di Marko Arnautovic che lascia in bilico ogni discorso riguardante l’attacco dei nerazzurri.











© RIPRODUZIONE RISERVATA