CALCIOMERCATO INTER NEWS/ Gudmundsson si avvicina, Dumfries strizza l’occhio alla Premier (19 giugno 2024)

CALCIOMERCATO INTER NEWS, TUTTO SU GUDMUNDSSON!

Il calciomercato dell’Inter continua a lavorare a fari spenti, nelle ultime settimane il passaggio del club al fondo Oaktree ha cambiato alcune priorità, senza considerare che alcune operazioni a parametro zero, come l’arrivo di Taremi e Zielinski, erano già state chiuse. Nonostante questo non è un mistero che il regalo che il neo presidente Beppe Marotta sta preparando a Simone Inzaghi è un innesto in attacco e i nerazzurri sono sempre più vicini al gioiello islandese del Genoa, Alberto Gudmundsson, 35 presenze e 14 gol nell’ultima Serie A con la maglia dei Grifoni.

Un affare DI CALCIOMERCATOper il quale l’Inter non ha fretta di chiudere: i nerazzurri sanno benissimo che l’obiettivo del Genoa è monetizzare al massimo l’eventuale cessione di Gudmundsson ma sa anche che, se nessuno si presenterà con un’offerta monstre da oltre 30 milioni di euro, allora i rossoblu aspetteranno che l’Inter arrivi a bussare per portare l’islandese a San Siro. Dai 35 milioni inizialmente richiesti dal Genoa si potrebbe scendere a 25 pagabili in più annualità e in questo caso l’affare di calciomercato con l’Inter si potrebbe chiudere entro la metà di luglio.

CALCIOMERCATO INTER NEWS, DUMFRIES IN PARTENZA?

Per quanto riguardo le trattative in uscita per il calciomercato dell’Inter, non è un mistero che nei giorni scorsi si sia parlato di una possibile uscita di Denzel Dumfries. Un vero fedelissimo di Simone Inzaghi nell’ultima stagione, capace di fare la differenza sia da titolare sia a partita in corso. Eppure le ultime parole dell’esterno olandese fanno pensare che la prossima stagione potrebbe essere quella giusta per cambiare aria per Dumfries, che ha mostrato di tenere in grande considerazione possibili offerte dalla Premier League.

In un'intervista rilasciata al portale del giornalista di Sky Gianluca Di Marzio, Dumfries ha confermato come l'Inghilterra possa essere il coronamento di un sogno professionale per lui: "Non è un segreto che mi piacerebbe giocare in Premier League, amo quel campionato e il mio stile di gioco si addice al calcio inglese. Ma è una benedizione di Dio che io possa giocare nell'Inter dove ho vinto sei trofei in tre anni. Come già detto questa è casa mia e la mia famiglia è felice a Milano".











