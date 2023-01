CALCIOMERCATO INTER NEWS/ Dumfries in partenza, Sommer rimane complicato

Calciomercato Inter news, Sommer rimane una pista complicata

L’Inter sta valutando diversi profili in questi giorni di calciomercato invernale. Tra rinnovi, partenze e possibili nuovi innesti, i nerazzurri hanno il loro bel da fare e nello specifico si ragiona anche sull’acquisto di un nuovo portiere. Il nome più caldo in questo senso rimane quello di Yann Sommer, trentaquattrenne di proprietà del Borussia Monchengladbach che piace però moltissimo anche al Bayern Monaco, bisognoso di sostituire l’infortunato Neuer.

Secondo quanto riportato da Sport1, i bavaresi non hanno tuttavia alcuna intenzione di spingersi oltre ai 4 milioni di euro per il cartellino dell’estremo difensore svizzero. Proprio questo aspetto potrebbe dunque far saltare l’accordo con i biancorossi e l’Inter rimane attenta alla situazione sperando ancora di poterselo aggiudicare a parametro zero per giugno.

Calciomercato Inter news, Dumfries potrebbe andare in Premier League

Il grande sacrificio che l’Inter compirà in fase di calciomercato sembra essere relativo alla cessione di Denzel Dumfries. I milanesi attendono, secondo i rumors più recenti, offerte importanti provenienti dalla Premier League dove l’esterno olandese potrebbe andare a giocare visto l’interesse espresso nei suoi confronti dal Chelsea e dal Manchester United. Stando a La Gazzetta dello Sport, la valutazione nerazzurra per il cartellino di Dumfries rimane sui 60 milioni di euro.

Calciomercato Inter news, Gagliardini verso l’addio a fine stagione

In casa Inter c’è un giocatore che sembra ormai certo di salutare all’inizio della sessione estiva di calciomercato. Stiamo parlando di Roberto Gagliardini, centrocampista con il contratto in scadenz a giugno 2023 che non dovrebbe prolungare ulteriormente il suo rapporto con i nerazzurri. Come riporta La Gazzetta dello Sport, il ventottenne nato a Bergamo ha diverse opzioni da considerare per il suo futuro essendo finito sul taccuino di squadre come Lazio, Monza e Torino.

