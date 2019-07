CALCIOMERCATO INTER NEWS/ Dzeko e Florenzi in cima alla lista (Ultime notizie)

Tanti nomi al vaglio in casa Inter. Il calciomercato nerazzurro si accende con i diktat di Antonio Conte, che ancora una volta ha ribadito l’esigenza di rinforzi importante per portare il club in alto. Il tecnico dei meneghini è in stretto contatto con Beppe Marotta e insieme stanno lavorando ad obiettivi primari. Secondo le ultime indiscrezioni all’allenatore interista potrebbe anche non bastare l’eventuale arrivo di Edin Dzeko, quindi potrebbe chiedere alla società di tentare un affondo per Florenzi. Il calciatore della Roma non sembra più così incedibile per i giallorossi e con un’offerta sostanziosa i capitolini potrebbero vacillare. La valutazione di Florenzi si aggira attorno ai trentacinque milioni di euro, ora spetta all’Inter decidere se presentare un’offerta ufficiale o se restare alla finestra in attesa di altri sviluppi. Si tratta obiettivamente di una cifra piuttosto alta ma non impossibile, di certo Conte si aspetta almeno un paio di colpi per ritenersi soddisfatto di questo mercato.

Calciomercato Inter News, Dzeko e Florenzi nella stessa operazione?

L’Inter potrebbe cercare di convincere la Roma inserendo Edin Dzeko e Florenzi nella stessa trattativa in entrata. Secondo gli ultimi rumors di calciomercato, infatti, i meneghini sarebbero orientati a formulare un’offerta unica per i due giocatori, nella speranza di ottenere un piccolo sconto da parte della Roma. In ogni caso per l’attacco dell’Inter resta sempre in piedi l’opzione Lukaku, che per gli addetti ai lavori sarebbe il profilo perfetto per l’attacco nerazzurro. A cavalcare questa ipotesi anche l’ex tecnico dell’Hellas Verona, Andrea Mandorlini, che a Sportitalia ha detto la sua sul mercato dell’Inter, soffermandosi appunto sul possibile arrivo di Lukaku: “Penso che sia difficile che Lukaku vada alla Juventus. Più facile vada all’Inter, e mi auguro capiti il più presto possibile. Gli allenatori sono impazienti, ma l’Inter ha grandi giocatori. Il lavoro sugli attaccanti è meno impegnativo rispetto a quello che richiedono centrocampo e difesa”.

