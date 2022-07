CALCIOMERCATO INTER NEWS/ Ecco Asllani dall’Empoli, anche Lukaku lo elogia

Calciomercato Inter news, Ufficiale l’arrivo di Asllani

Il calciomercato estivo è finalmente iniziato in maniera ufficiale ed in casa Inter si lavora per migliorare l’organico da mettere a disposizione di mister Simone Inzaghi per la prossima stagione così da provare a riconfermarsi ad altissimi livelli sia in Italia che in Europa. Nella giornata di ieri i nerazzurri hanno completato il trasferimento di un nuovo mediano, ovvero il giovane Kristjan Asllani in arrivo dall’Empoli con la formula del prestito.

Calciomerrcato Inter news/ Incontro con il Torino per Bremer. Napoli su Correa

Ventenne albanese che vanta già quattro presenze con la Nazionale maggiore, ad Inter TV Asllani ha spiegato: “È un’emozione bellissima, ho vent’anni e indossare questa maglia per me è un’emozione unica. Non vedo l’ora di iniziare la nuova stagione, cercherò di dare il massimo. Non so a chi mi ispiravo, ma è vero che non mi staccavo mai dal pallone, adesso ho la fortuna di poter giocare con Brozovic che è un mediano fortissimo. A San Siro è arrivato il mio primo gol ed ero molto felice, ma adesso forse lo sono ancora di più. Messaggio per i tifosi? Io sono pronto e ai tifosi chiedo solamente di supportarci il più possibile.”

Calciomercato Inter news/ Bremer in pugno, de Vrij al bivio: rinnovo o addio

Calciomercato Inter news, Lukaku elogia il mediano

Il calciomercato si è aperto dunque con l’ufficialità di un nuovo importante elemento per il centrocampo come Asllani e del giovane che con i toscani ha collezionato una rete in 27 presenze totali ha parlato anche il rientrante Romelu Lukaku come si vede in un video su Twitter in cui discuteva con il presidente Zhang in merito alla maturità del ventenne: “Ho parlato con Asllani, mi piace la sua mentalità. Ha 20 anni ma parla come un ragazzo di 26/27 anni.”

LEGGI ANCHE:

Sanchez, addio all'Inter?/ Calciomercato, De Notaris: "Scenario certo!" (esclusiva)

© RIPRODUZIONE RISERVATA