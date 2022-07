Calciomercato Inter News/ Esposito va in Belgio, visite e firma per Bellanova

Calciomercato Inter news, visite e firma per Bellanova

L’Inter si sta dando parecchio da fare in questa fase iniziale del calciomercato estivo al fine di completare subito l’organico da mettere a disposizione di mister Simone Inzaghi in vista della prossima stagione. Nella giornata odierna i nerazzurri stanno infatti ad esempio completando l’acquisto di Raoul Bellanova, in arrivo dal Cagliari con la formula del prestito oneroso da 4 milioni di euro con diritto di riscatto fissato a 6 milioni di euro.

Il ventiduenne nato a Rho e cresciuto nel settore giovanile del Milan ha effettuato le visite mediche di rito presso la clinica Humanitas di Milano per poi recarsi al CONI al fine di ottenere l’idoneità sportiva. Aspettando l’ufficialità della firma sul nuovo contratto che lo lehgerà all’Inter, Bellanova ha dichiarato: “Sono contentissimo, sono interista sin da piccolo.” Il suo arrivo rappresenta un tassello importante specie se si pensa alle possibili partenze di Skriniar e De Vrij.

Non solo movimenti in entrata per l’Inter in questi frenetici giorni di calciomercato estivo. Il ventenne Sebastiano Esposito si è infatti da poco trasferito in maniera ufficiale all’Anderlecht per vivere un’avvenura in Belgio e proseguire così il proprio percorso di crescita. La formula del trasferimento ai biancomalva del classe 2002 è quella del prestito con diritto di riscatto e controriscatto a favore dei nerazzurri.

