CALCIOMERCATO INTER NEWS/ Firmino al posto di Lukaku, Marotta: “Sto bene qui”

L’Inter sta valutando diverse situazioni in questa sessione di calciomercato invernale. Tra queste ci sarebbe anche la possibilità di perdere Romelu Lukaku in estate poichè di ritorno al Chelsea in caso di mancato rinnovo del prestito con cui è tornato per il momento in nerazzurro. Le condizioni fisice del belga hanno permesso a mister Inzaghi di impiegarlo saltuariamente in questa stagione ed anche adesso l’ex Anderlecht non ha ancora ritrovato la condizione migliore. Inoltre, i londinesi potrebbero non abbassare le proprie richieste in merito al nuovo prestito e per questa ragione l’Inter sta pensando a Roberto Firmino, in scadenza di contratto al termine di quest’anno e quindi il prossimo 30 giugno 2023 con il Liverpool. Il brasiliano potrebbe dunque approdare a Milano a parametro zero.

In queste settimane di calciomercato invernale in casa Inter si è vociferato anche di un possibile addio da parte di Beppe Marotta. L’amministratore delegato nerazzurro veniva infatti dato nell’elenco dei possibili candidati per ricoprire un ruolo da dirigente nella nuova organizzazione societaria della Juventus ma al Corriere della Sera Marotta ha spiegato: “I miei anni in bianconero fanno parte del passato e non posso che avere ricordi positivi. Se mi proponessero un ritorno alla Juve? Sono contento del percorso fatto. All’Inter mi trovo bene, penso al mio presente nerazzurro e sono concentrato per contribuire a nuovi successi. Quelli a cui sono più legato? Il campionato di Serie B vinto con la Sampdoria, il primo scudetto con la Juve e quello con l’Inter di due anni fa”.

In difesa il calciomercato dell’Inter ruota tutto intorno alla partenza di Milan Skriniar, sempre più vicino allo sbarco al PSG in estate. I nerazzurri vorrebbero quindi sostituire lo slovacco con due giocatori come Becao dell’Udinese ed Evan Ndicka dell’Eintracht Francoforte ma la concorrenza non manca visto che sulle loro tracce ci sarebbe ad esempio anche la Juventus.

