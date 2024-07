CALCIOMERCATO INTER NEWS: PUNTA CERCASI!

Il calciomercato dell’Inter si sta concentrando sulla ricerca di un attaccante con caratteristiche da seconda punta per affiancare Lautaro, Thuram e Taremi. Nelle ultime settimane, diversi nomidi calciomercato sono stati proposti all’Inter per completare l’attacco. Uno dei candidati è Memphis Depay, che ha brillato con l’Olanda agli Europei di Germania e si è svincolato dall’Atletico Madrid alla fine della scorsa stagione. Tuttavia, secondo la Gazzetta dello Sport, il suo ingaggio richiesto di 5 milioni netti annui è considerato troppo elevato dal fondo Oaktree, soprattutto per un giocatore di 30 anni.

Anche Domenico Berardi, attaccante del Sassuolo, è stato proposto. Berardi, anche lui classe 1994 e prossimo a compiere 30 anni, rappresenta un’opzione economicamente sostenibile, poiché l’operazione di calciomercato dell’Inter potrebbe essere strutturata come un prestito con diritto di riscatto e il solo pagamento dell’ingaggio. Tuttavia, c’è il dubbio sulla sua disponibilità immediata, poiché potrebbe non essere in grado di tornare in campo prima di dicembre.

CALCIOMERCATO INTER NEWS: CARBONI VERSO LA LIGUE 1

Il calciomercato dell’Inter sul fronte delle uscite vede Valentin Carboni sempre più vicino al Marsiglia di Roberto De Zerbi. Nonostante il Monza abbia richiesto un altro anno di prestito dopo quello della passata stagione, i francesi ha recentemente accelerato i contatti con l’Inter per assicurarsi il giovane talento argentino. Secondo Footmercato, i due club hanno quasi raggiunto un accordo totale per il classe 2005.

Le cifre non sono state rese note, ma sembra che l’Inter e l’OM abbiano concordato una formula di prestito con diritto di riscatto e controriscatto a favore dei nerazzurri, permettendo così all’Inter di mantenere il controllo sul giocatore. L’affare è in fase di finalizzazione. In questo modo, Carboni potrà giocare con maggiore continuità rispetto a quanto avrebbe fatto a Milano. Fabrizio Romano riporta che l’offerta inviata all’Inter prevede un prestito con diritto di riscatto a 36 milioni di euro, con un controriscatto leggermente superiore per i nerazzurri.