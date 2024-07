CALCIOMERCATO INTER NEWS, VALENTIN CARBONI VICINISSIMO ALLA FIRMA CON IL MARSIGLIA

Vicinissimo ad un punto di svolta il calciomercato Inter con i nerazzurri che sono pronti ad ultimare diverse cessioni prima di andare sul mercato in entrata e completare la rosa da mettere a disposizione a Simone Inzaghi in vista della prossima stagione. Nelle ultime ore è rimbalzata dalla Francia la notizia dell’accordo tra l’Inter e il Marsiglia per il talento argentino Valentin Carboni che è ad un passo dal trasferimento in Provenza sulla base di un prestito con diritto di riscatto.

Le cifre sono ancora tutte da stabilire ma si vocifera che il prestito sia oneroso ed intorno ai 5 milioni di euro con un riscatto intorno ai 30 milioni in grado di arrivare vicino alla richiesta dell’Inter di 40 milioni di euro. Dopo l’esperienza al Monza in prestito, andare in un club come il Marsiglia allenato da Roberto De Zerbi potrebbe essere il crocevia della carriera di Carboni che ha tutte le qualità per potersi affermare a livello europeo e mondiale.

CALCIOMERCATO INTER NEWS, SONO NOVE I CALCIATORI IN SCADENZA NEL 2025

Centrale anche il punto sui rinnovo in casa Inter con Marotta che sta cercando di risolvere diverse situazioni create con i calciatori con un contratto in essere fino al 2025. I nerazzurri sono molto vicini al rinnovo di Denzel Dumfries fino al 2028 ma dovranno risolvere le situazioni contrattuali di Correa, Arnautovic, De Vrij, Acerbi, Darmian, Agoumé, Radu e Di Gennaro che scadranno tutti nel 2025.

Da qui alla fine, quindi, il calciomercato Inter dovrà muoversi anche in funzione delle possibili scadenze e provare a monetizzare le cessioni dei calciatori fuori prima della definitiva scadenza del contratto. Marotta e Ausilio sono a lavoro per risolvere tutte queste problematiche prima dell’inizio del campionato così da consegnare ad Inzaghi una rosa da allenare sul campo e senza troppe distrazioni.