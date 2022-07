CALCIOMERCATO INTER NEWS/ Handanovic ha rinnovato, Braz: “Per Sanchez vedremo”

Calciomercato Inter news, Handanovic nerazzurro per un altro anno

L’Inter è molto attiva in questi giorni di calciomercato estivo tra operazioni in entrata ed in uscita. I nerazzurri nella giornata di ieri hanno però completato anche il rinnovo contrattuale di un giocatore presente in rosa, ovvero il capitano Samir Handanovic. Come si legge nella nota ufficiale pubblicata sul sito del club, il calciatore resterà a Milano per un’altra stagione: “FC Internazionale Milano comunica di aver raggiunto un accordo per il prolungamento di contratto del giocatore Samir Handanovic: il portiere sloveno sarà nerazzurro fino al 30 giugno 2023.”

Lo sloveno sarà dunque il titolare mentre il neo arrivato Andrè Onana ricoprirà il ruolo di secondo. Intervistato da Inter Tv, il trentasettenne ha dichiarato: “Sono molto contento e orgoglioso di essere capitano e giocatore dell’Inter: per me è un privilegio che continua. Chi gioca per l’Inter ha sempre tanta voglia di vincere, perchè la storia di questo Club insegna che qui si gioca per i titoli. Siamo qui per questo: lo spieghiamo sempre anche ai nuovi giocatori, noi vogliamo competere e vincere titoli.”

Detto del rinnovo di Handanovic, torniano a dare uno sguardo alle operazioni di calciomercato in uscita che l’Inter sta attuando in queste settimane. I nerazzurri hanno liberato Arturo Vidal che sta per essere tesserato dal Flamengo fino al 31 dicembre del 2023 per 3,5 milioni di dollari all’anno ed il cileno potrebbe essere seguito dal suo connazionale Alexis Sanchez. Come riporta La Gazzetta dello Sport, il vicepresidente dei rossoneri di Rio de Janeiro, ovvero Marcos Braz, al riguardo ha spiegato: “Dico solo che non sono abituato a parlare delle trattative in corso per evitare interferenze, quindi non posso dire nulla. Vedremo.”

