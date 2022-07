CALCIOMERCATO INTER NEWS/ Il Chelsea apre ad un altro anno di prestito per Lukaku

Calciomercato Inter news, Lukaku non vuole tornare al Chelsea

All’inizio di questa sessione di calciomercato estivo l’Inter ha riaccolto a braccia aperte Romelu Lukaku. L’attaccante belga aveva fortemente voluto tornare al Chelsea nel 2021 ma l’annata vissuta agli ordini di Tuchel è stata davvero deludente, tanto da spingerlo a ritornare a Milano di corsa. Il ventinovenne sta facendo bene nel ritiro precampionato e sembra già aver ritrovato l’intesa con Lautaro Martinez, la stessa che aveva condotto i nerazzurri alla conquista dello Scudetto.

Rientrato in Lombardia con la formula del prestito fino al termine della stagione che sta per cominciare, ovvero fino al giugno del 2023, stando alle indiscrezioni Lukaku non vorrebbe più rimettere piede a Londra per vestire la maglia dei Blues nonostante un contratto valido fino al giugno del 2026. Stando a quanto emerso, il Chelsea avrebbe già dato l’ok al giocatore ed all’Inter per rimanere a giocare a Milano a titolo temporaneo per un altro anno e cioè fino a giugno 2024.

Nel frattempo i dirigenti dell’Inter continuano a cercare uno o due difensore per sistemare il reparto arretrato in questo luglio di calciomercato estivo. Perso Bremer, passato dal Torino alla Juventus, in corsa rimane Nikola Milenkovic che però la Fiorentina non vorrebbe cedere, proponendogli piuttosto il prolungamento del contratto. Come scrive La Gazzetta dello Sport, dopo l’addio di Ranocchia servirà trovare una soluzione low cost per soddisfare le esigenze dell’allenatore Simone Inzaghi.

