CALCIOMERCATO INTER NEWS/ Il Marsiglia ancora su Sanchez, Pinamonti vicino all’addio

Calciomercato Inter news, l’Olympique Marsiglia vorrebbe Alexis Sanchez

In casa Inter proseguono i lavori di sfoltimento della rosa in questa fase della sessione estiva di calciomercato. I dirigenti nerazzurri sono alle prese con le cessioni di alcuni calciatori che non rientrano nei piani della società e dell’allenatore per la stagione che sta per cominciare ed in cima alla lista dei calciatori che potrebbero dire addio a Milano figura il nome di Alexis Sanchez, attaccante cileno sotto contratto fino al giugno del 2023 e quindi al termine dell’annata calcistica alle porte.

Nei giorni scorsi si è parlato a lungo della possibilità che l’ex Barcellona, Arsenal ed Udinese potesse rescindere consensualmente il suo contratto per poi accasarsi altrove a parametro zero senza restrizioni di alcun tipo ma la richiesta di una buonuscita da 7 o più milioni, dovuti anche ad un pagamento ritardato del 2020/2021, hanno frenato quest’opzione. Secondo le indiscrezioni più recenti, l’Olympique Marsiglia allenato da mister Tudor avrebbe ripreso i contatti per arrivare al sudamericano dopo un primo sondaggio avvenuto nelle settimane passate. Al momento i francesi avrebbero chiesto di spalmare l’ingaggio del calciatore su più anni di contratto.

Calciomercato Inter news, Pinamonti tra Atalanta e Salernitana

In attacco Sanchez non è l’unico che potrebbe salutare definitivamente l’Inter in questa finestra di calciomercato. Anche Andrea Pinamonti rimane in bilico nonostante il pressing dell’Atalanta per aggiudicarselo. I bergamaschi avrebbero già raggiunto l’intesa con il giocatore ma i milanesi rimangono fermi sulla richiesta da 20 milioni di euro per lasciarlo partire dato che la Salernitana, altro club interessato alla punta, avrebbe potuto coprire quella somma sebbene il ventitreenne abbia compiuto un’altra scelta.

